Verstappen: "Interlagos Red Bull'a uygun değil"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Interlagos pistinde favori olduklarına pek inanmıyor.
Max Verstappen, 19 yarışta aldığı 16 zaferle bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu eline geçirmiş durumda.
Fakat bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP, genellikle Red Bull'un iyi olduğu pistlerden birisi değil.
Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Aracımız düşük hızlı virajlarda tam olarak harika değil. Geçen yıl da burada iyi bir hafta sonu geçirmemiştik."
"Bu yüzden bu hafta sonu gerçekten daha iyisini yapmamız gerekiyor."
Endişeli olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Geçen yıl yaşadığımız zorluklar göz önüne alındığında bu hafta sonuyla ilgili endişeliyiz."
"Bu yarışı kazanabilir miyim bilmiyorum, geçen yıl harika bir hafta sonu geçirememiştik."
"Sprint formatıyla en iyisini yapmak zor olacak. Deneyebileceğimiz bazı şeyler hakkında fikirlerimiz var ama tek antrenman seansında her şeyi doğru yapmak kolay olmayacak."
"Bazı düşük hızlı virajlarıyla bu pistin aracımıza çok uygun olmayacağını düşünüyorum."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Her hafta sonu farklı bir şey de oluyor. Yani bazı hafta sonları diğer hafta sonlarına göre biraz daha fazla şey öğreniyorsunuz."
"Şu anda araç inanılmaz, bu yüzden ayarlara neredeyse hiç dokunmamıza gerek yok."
"Ancak bazen en iyisini biraz daha zor oluyor, bu yüzden her yarışta daha fazla şey öğreniyorsunuz."
"İyi bir seri yakaladık fakat her hafta sonu farklıdır"
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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