Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

Portekiz Grand Prix'sinin Cuma günü yapılan ikinci antrenmanlarında Verstappen ve Stroll, ilk virajda temas yaşamışlardı.

Kaza sonrasında Verstappen'in, takım telsizinden çok sinirli şekilde konuştuğu görüntülendi.

Verstappen kaza sonrasında "Bu ***tiğimin adamı kör mü? O ***iğin sorunu ne? Aman tanrım. Ne kadar gerizekalı. Araçta hasar var. Ne kadar mongol biri. Yemin ederim." dedi.

Hollandalı pilotun ırkçı ve hakaret dolu sözleri, Formula 1 taraftarları tarafından sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kullandığı sözlerden dolayı insanların alınabileceği kendisine hatırlatıldığında Verstappen "Bu benim problemim değil." yanıtını verdi.

Bu, Verstappen'in dili hakkında aldığı ilk eleştiri değil, çünkü Hollandalı pilot2016 Birleşik Devletler Grand Prix'sinde bir FIA hakemini "mongol" olarak tanımlamıştı.

Verstappen daha sonrasında, yaptığı bu yorumdan dolayı "kötü bir şey söylemediğini" ve "kimseyi kırmak istemediğini", podyumu bir ceza yüzünden kaybettikten sonra sinirinin sadece Garry Connelly'ye olduğunu söylemişti.

Verstappen'in takım radyosu

Verstappen: "Bu ***tiğimin adamı kör mü? O ***iğin sorunu ne? Aman tanrım. Ne kadar gerizekalı. Araçta hasar var. Ne kadar mongol biri. Yemin ederim."

Mühendis: "Tamam, pite gel. Kırmızı bayrak çıktı ve lütfen yeniden şarj etme modunu aç."

Verstappen: "Kendi turunu ***iyor, kendi turuma hazırlanmaya çalışıyorum ve sadece DRS'yi açarak ve normal yarış çizgisini takip ederek benim turumu da ***iyor. Hiç saygı yok. Ancak evet, kimsenin umrunda değil."

Kıvılcımlar, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen ve Stroll an itibariyle olayı tartışmak için FIA hakemleri ile görüşüyorlar, her iki sürücü ise hatayı birbirinde buluyor.

Hollandalı pilot konu hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok şaşırdım."

"Ona yaklaştığım sırada direksiyonu üzerime kırdı, nereye gideceğimi bilemedim."

"Kendi turuma başlamıştım ve o da kendi turunu tamamlamıştı. Neler olacağını göreceğiz. Daha ikinci antrenman seansındayız ve temas etmiş olmamız utanç verici. Bu oldukça gereksiz bir şeydi."