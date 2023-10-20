Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenlerin başarısına saygı duymayı öğrenmeli"

Formula 1'de her dönem belirli kişiler sporu domin ediyor ve son 20 yıllık süreçte bu Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve son olarak Max Verstappen'le görüldü.

Bu yılki 17 yarışta 14 zafer elde eden Verstappen, baskınlığın artıları ve eksileri sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu, baskın olan kişinin siz olup olmadığınıza bağlı. Eğer o kişi siz değilseniz, o zaman tabii ki çok hoş bir şey değil."

"Fakat eğer o kişi sizseniz, o zaman bu çok güzel bir şeydir."

"Bir sporcu olarak yarışları kazanmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve nihayet o şansı elde ettiğinizde, bunu olduğunca uzun süre devam ettirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız."

"Eğer kazanan kişinin hayranıysanız, bu da harika bir şey. Belirli bir kişinin veya takımın hayranı değilseniz, o zaman bunu daha az heyecan verici bulursunuz."

"Bu konuda her zaman farklı görüşlere sahip olacaksınız. Bazı insanlar baskınlığı takdir edemez ya da bunu takdir etmek istemez, bu da önemli bir farktır."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing

Sonrasında geçmişteki hakimiyetlerde nasıl hissettiği sorulduğunda şöyle dedi: "Schumacher dönemini hatırlamak benim için çok zor ama Red Bull'un Vettel ile geçirdiği başarılı yılları hatırlıyorum. Seb'in ya da bir başkasının kazanması gerektiğini düşünmüyordum ama o kişinin başarısını her zaman takdir edebiliyordum."

"Genel bir taraftar olarak, daha fazla heyecan ya da başkalarının kazanmasını isteyebilirsiniz, ancak yine de bir başkası ya da bir takım domine ettiğinde bunu takdir edebilmelisiniz çünkü bu size onların diğerlerinden daha iyi bir iş çıkardığını gösterir."

Performansı için yeterince takdir gördüğünü düşünüp düşünmediği sorusuna Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse buna hiç bakmıyorum. Umurumda da değil."

"Ben sadece pistte işimi yapıyorum, sonra eve gidiyorum ve orada da işimi yapıyorum!" cevabını verdi.

Sezon yavaş yavaş sona eriyor ve bundan memnun olup olmadığı sorulduğunda ise Verstappen şöyle diyor: "Hem evet hem hayır! Elbette biraz ara vermek her zaman güzeldir, ancak yeterince ara verdiğimde de yeniden yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Hepsinden önemlisi, bu son birkaç yarışı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."

"Şampiyon olmak benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hâlâ elimden gelenin en iyisini yapmak ve bu son yarışları kazanmak istiyorum."

"Yani zihniyetim ya da yarış hafta sonlarına yaklaşımım hiç değişmiyor."

"Kolaya kaçan biri değilim."