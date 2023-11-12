Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Max Verstappen 2021'den bu yana sporu domine ediyor ve arka arkaya üç dünya şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

Fakat bazıları bu dönemi sıkıcı buluyor ve Verstappen'in başarılarını yeterince takdir etmiyor gibi görünüyor.

F1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, son dönemde eleştirilere tepki gösterdi ve bu tür dominasyonların takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

"Kazanmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve bir kez kazandığınız zaman bunu olabildiğince uzun bir süre korumaya çalışırsınız." diyen Verstappen, spordaki dominasyonunda neyi zor bulduğuyla ilgili, "Değişir! Mesela domine eden kişiyseniz, o zaman hiçbir şey!"

"Eğer o kişi değilseniz elbette o kadar da güzel değil. Fakat eğer o kişiyseniz, güzeldir."

"Eğer Red Bull taraftarıysanız bu harika, eğer belirli bir pilotun veya takımın taraftarı değilseniz, bundan o kadar da keyif almazsınız."

"Fakat tüm mesele performansa bakmaktır, sıkıcı dominasyona değil."

"Her zaman farklı bir bakış açısına sahip olursunuz, bazı insanlar bunu göremez. Bazıları da görür ya da görmek istemez, bu da bir farktır." dedi.

Verstappen'in şampiyonluk serisi, sadece Lewis Hamilton, Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in başarabildiği bir şey.

Genç sürücü, "Bir izleyen olarak biraz daha heyecan verici olmasını veya diğer takımların kazanmasını isteyebilirsiniz ama aynı zamanda bir takımın kazanmasını da takdir edebilmelisiniz. Sonuçta diğerlerinden daha iyi bir iş çıkarıyorlar." dedi.