Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / 2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sinde şampiyona rakibi Lewis Hamilton ile yaptığı kazada yürüyüp gitmesi hakkında yapılan yorumların "iki yüzlü" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

Hamilton, Monza'daki kazadan sonra Verstappen'in, kendisinin yaralı olup olmadığını kontrol etmeden olay yerinden ayrılmasına şaşırdığını söyleyen ilk isimlerden biriydi.

Bu olay ise Verstappen ve Hamilton'ın Britanya Grand Prix'sinde yaptığı kazanın ardından Hollandalı pilotun tetkikler için hastaneye götürüldüğü sırada Hamilton'ın galibiyetini kutlamasının üzerinden birkaç hafta geçmesinin ardından gerçekleşti. 

Verstappen ise İtalya'da yaptığının yanlış bir şey olmadığını, Hamilton'ın o sırada çakıl havuzundan çıkmaya çalıştığını anladığı için iyi olduğunu bildiğini söyledi.

Aynı zamanda Verstappen, Hamilton'ın Monza yarışından hemen bir gün sonra New York'ta yapılan MET Gala'ya katılmasının, İngiliz pilotun durumunun iyi olduğuna dair bir gösterge olduğunu da söyledi.

Kazadan sonra yaptıkları hakkında verilen tepkiler sorulduğunda Verstappen, "Bu dünyada çok fazla iki yüzlü olan insan var orası kesin."

"Yani ben arabadan indim ve sola doğru baktım. O sırada tabii ki de O (Hamilton) geri vites ile çıkmaya çalışıyordu ve direksiyonunu sallıyordu, aracımın altından çıkmaya çalışıyordu. Bu yüzden gayet iyi olduğu ortadaydı."

"Aynı zamanda Pazartesi veya Salı günü Amerika'ya bir galaya katılmak, sadece iyi hissettiğinizde yapabileceğiniz bir şey. Bu da göz önüne alındığında, her şey kontrol altındaydı."

Max Verstappen, Red Bull

Max Verstappen, Red Bull

Verstappen, Monza'da karıştığı kazanın ardından bu hafta sonu yapılacak olan Rusya Grand Prix'sinde üç sıra grid cezası çekecek. 

Evine döndüğü sırada kendisine ceza verildiğini öğrenen Red Bull pilotu, ilk şikanda kimin hatalı olduğuna dair farklı bir bakış açısına sahip olduğuna inandığını söyledi. 

Verstappen konu hakkında, "Üç sıra grid cezasını duyduğumda ben de çok şaşırdım, ancak günün sonunda verilen karar bu. Bu karara katılmak zorunda değilim."

"Tabii ki de kendi görüşlerim var. Ancak önümüze bakmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Tabii ki de ideal bir durum değil. Ancak dünyanın sonu da değil." dedi.

Her ne kadar pek çok insan şampiyonluk mücadelesinin sonuna doğru daha fazla pist üstü temasın yaşanabileceğini söylemiş olsa da Verstappen, işlerin daha farklı bir noktaya gitmeyeceği konusunda bir endişesinin olmadığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Benim açımdan bir sorun yok. Ben gayet sakin ve rahatım. Daha çok bana gelen sorular bu durumun abartılmasına neden oluyor." 

"Biz hepimiz, Monza'da yaşananları geride bırakacak kadar profesyonel insanlarız, bu mücadeleye Sochi'de ve kalan yarışlarda da devam edelim." 

paylaşım
yorumlar
2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Önceki haber

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

5 s
2
Formula 1

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

21 s
3
Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

7 s
4
Formula 1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

2 s
5
Formula 1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

12 dk
Son Haberler
Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"
F1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

12dk
2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
F1

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

43dk
Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır
F1

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır

1 s
Alonso: "Sochi bize Monza'dan daha iyi uyacak fakat podyuma uzağız"
F1

Alonso: "Sochi bize Monza'dan daha iyi uyacak fakat podyuma uzağız"

1 s
Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”
F1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

2 s
Son Videolar
F1 Miami Grand Prix'si 8 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek 00:58
Formula 1
34dk

F1 Miami Grand Prix'si 8 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek

Stuart Codling ve Will Buxton, Hamilton-Verstappen rekabeti hakkında konuşuyor 10:41
Formula 1
2 s

Stuart Codling ve Will Buxton, Hamilton-Verstappen rekabeti hakkında konuşuyor

F1'in 2022 Motorlarının Turbo Hibrid Olarak Kalmasının 3 Sebebi 04:45
Formula 1
2 s

F1'in 2022 Motorlarının Turbo Hibrid Olarak Kalmasının 3 Sebebi

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir” Rusya GP
Formula 1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir
Formula 1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Domenicali: “Hamilton ve Verstappen arasındaki savaş, tüm zamanların en iyilerinden biri"
Formula 1

Domenicali: “Hamilton ve Verstappen arasındaki savaş, tüm zamanların en iyilerinden biri"

Wurz: "Verstappen ve Hamilton'ın üçüncü kez kaza yapma ihtimali yüksek"
Formula 1

Wurz: "Verstappen ve Hamilton'ın üçüncü kez kaza yapma ihtimali yüksek"

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı" İtalya GP
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Çok Okunanlar Bugün

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır
Formula 1 Formula 1

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
Formula 1 Formula 1

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Son Haberler

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
Formula 1 Formula 1

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır
Formula 1 Formula 1

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır

Alonso: "Sochi bize Monza'dan daha iyi uyacak fakat podyuma uzağız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Sochi bize Monza'dan daha iyi uyacak fakat podyuma uzağız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.