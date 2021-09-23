Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

Hamilton, Monza'daki kazadan sonra Verstappen'in, kendisinin yaralı olup olmadığını kontrol etmeden olay yerinden ayrılmasına şaşırdığını söyleyen ilk isimlerden biriydi.

Bu olay ise Verstappen ve Hamilton'ın Britanya Grand Prix'sinde yaptığı kazanın ardından Hollandalı pilotun tetkikler için hastaneye götürüldüğü sırada Hamilton'ın galibiyetini kutlamasının üzerinden birkaç hafta geçmesinin ardından gerçekleşti.

Verstappen ise İtalya'da yaptığının yanlış bir şey olmadığını, Hamilton'ın o sırada çakıl havuzundan çıkmaya çalıştığını anladığı için iyi olduğunu bildiğini söyledi.

Aynı zamanda Verstappen, Hamilton'ın Monza yarışından hemen bir gün sonra New York'ta yapılan MET Gala'ya katılmasının, İngiliz pilotun durumunun iyi olduğuna dair bir gösterge olduğunu da söyledi.

Kazadan sonra yaptıkları hakkında verilen tepkiler sorulduğunda Verstappen, "Bu dünyada çok fazla iki yüzlü olan insan var orası kesin."

"Yani ben arabadan indim ve sola doğru baktım. O sırada tabii ki de O (Hamilton) geri vites ile çıkmaya çalışıyordu ve direksiyonunu sallıyordu, aracımın altından çıkmaya çalışıyordu. Bu yüzden gayet iyi olduğu ortadaydı."

"Aynı zamanda Pazartesi veya Salı günü Amerika'ya bir galaya katılmak, sadece iyi hissettiğinizde yapabileceğiniz bir şey. Bu da göz önüne alındığında, her şey kontrol altındaydı."

Max Verstappen, Red Bull

Verstappen, Monza'da karıştığı kazanın ardından bu hafta sonu yapılacak olan Rusya Grand Prix'sinde üç sıra grid cezası çekecek.

Evine döndüğü sırada kendisine ceza verildiğini öğrenen Red Bull pilotu, ilk şikanda kimin hatalı olduğuna dair farklı bir bakış açısına sahip olduğuna inandığını söyledi.

Verstappen konu hakkında, "Üç sıra grid cezasını duyduğumda ben de çok şaşırdım, ancak günün sonunda verilen karar bu. Bu karara katılmak zorunda değilim."

"Tabii ki de kendi görüşlerim var. Ancak önümüze bakmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Tabii ki de ideal bir durum değil. Ancak dünyanın sonu da değil." dedi.

Her ne kadar pek çok insan şampiyonluk mücadelesinin sonuna doğru daha fazla pist üstü temasın yaşanabileceğini söylemiş olsa da Verstappen, işlerin daha farklı bir noktaya gitmeyeceği konusunda bir endişesinin olmadığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Benim açımdan bir sorun yok. Ben gayet sakin ve rahatım. Daha çok bana gelen sorular bu durumun abartılmasına neden oluyor."

"Biz hepimiz, Monza'da yaşananları geride bırakacak kadar profesyonel insanlarız, bu mücadeleye Sochi'de ve kalan yarışlarda da devam edelim."