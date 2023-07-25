Verstappen: "İnsanlar arka arkaya 12 yarış kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlamıyor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, arka arkaya 12 yarış kazanmanın kolay olmadığı görüşünde.
Red Bull bu yıl şimdiye kadarki her yarışı kazanmasının ardından iki şampiyonayı da rahat şekilde lider götürüyor.
Fakat arka arkaya 12 yarışlık galibiyet serisi, tüm zamanların rekorunu eline geçirmelerine de yardımcı olmuş durumda.
Max Verstappen, son yedi yarışın hepsini kazandı ve Avusturyalı ekibin bu sonuçları almasında pay sahibi oldu.
Bazıları Verstappen'in işinin çok kolay olduğunu düşünse de, Hollandalı pilot aynı görüşte değil.
Verstappen Macaristan GP sonrası verdiği demeçte galibiyeti ve 12 yarışlık galibiyet serisini şu sözlerle yorumladı: "Bizim için gerçekten mükemmel bir gündü. Yarışa çok iyi başladık, sonra lastikleri kontrol altında tuttum ve her tur rakiplerimle arayı açtım."
"Sıralama turlarında denge problemlerimiz vardı ama belki de bugün daha iyi olmamızı sağlayan bir şeydi. Araç her lastikte çok iyiydi."
"Üst üste 12 galibiyet inanılmaz bir başarı. Bu şartlarda takımla birlikte çalışmak gerçekten çok keyifli. İnsanlar çok iyi bir araçla bile üst üste 12 yarış kazanmanın ne kadar zor olduğunun farkında değiller."
"Bir hata yapmak ya da kötü bir hafta sonu geçirmek yeterli, seri hemen bozuluyor."
"Umarım bu ivmeyi koruyabilir ve aracı hem bu yılın kalanında, hem de gelecek yıl için geliştirmeye ve güncellemeye devam edebiliriz."
"Aracın mükemmel davrandığı böyle günler genellikle çok nadirdir. Geçen yıl Spa'da her şey benzerdi fakat prensip olarak bu çok nadiren oluyor."
"Yine de takımıma güveniyorum ve onlarla çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Her zaman daha iyisini yapmak için çabalıyorlar."
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