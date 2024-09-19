Verstappen: "İngiliz medyasının taraflı olduğuna katılıyorum"

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Adrian Newey'in İngiliz medyasının taraflı olduğuna dair iddialarını destekleyerek, bazı ülkelerin bu konuda aşırıya kaçtığını belirtti.

Newey, İngiliz medyasının İngiliz pilotları savunma eğiliminde olduğunu dile getirmişti.

Verstappen şunları söyledi: "Kesinlikle, %100 katılıyorum."



"Her zaman kendi vatandaşını diğerine karşı savunursun ama aynı zamanda bunu mümkün olduğunca tarafsız yapmaya çalışmalısın."



"Bazı ülkeler bu konuda aşırıya kaçıyor. Sonunda ne isterlerse söyleyebilirler, benim için fark etmez."

Verstappen, Singapur Grand Prix'si hakkında ise şunları ekledi: "En güçlü hafta sonumuz olmasını beklemiyorum."

"Aracımız genellikle tümsekler ve kerblerde çok iyi değil, burada da bolca bunlardan var. bu yüzden aracı dengelemeye çalışmamız gerekiyor. Nereden başlayacağımızı bile bilmiyorum."

"Geçen yıldan daha iyi bir iş çıkarabileceğimize eminim ancak rekabet oldukça fazla. Hedefim kesinlikle Q3 diyelim."