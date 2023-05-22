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Verstappen, Indy 500 ile ilgilenmiyor

Max Verstappen, şimdilik Indianapolis 500'de yarışmak gibi bir düşünceye sahip değil.

Altay Gök
Ekleyen:
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium

Motor sporları dünyasının en prestijli yarışlarından Indianapolis 500, diğer iki prestijli yarış olan Monako GP ve Le Mans 24 Saat ile Triple Crown'ı oluşturan parçalardan bri.

Şu ana kadar sadece Graham Hill'in sahip olduğu Triple Crown'ı kovalayan son F1 pilotu, McLaren için yarışırken 2017'de bir yarışlığına izin alan ve Andretti ile mücadele eden Fernando Alonso idi.

Farklı disiplinlere ilgi duyduğu bilinen Max Verstappen'e de Indy 500 ile ilgilenip ilgilenmediği soruldu, ancak Verstappen'in yanıtı oldukça netti.

RacingNews365'e konuşan Verstappen, "IndyCar'ı izlemeyi seviyorum, bence orada pek çok harika sürücü bulunmakta. Bazı sürücülerle iyi bir ilişkim var ve başarılı olduklarını görmek hoşuma gidiyor."

"Peki Indy 500'de yarışacak mıyım? Kesinlikle hayır. Piste gidip yarışı izleyebilirim ancak piste çıkmam."

"Hala çok gencim, ancak birçok kez -Fernando'nun da yaptığı gibi- farklı serilerde mücadele etmek istediğimi de söyledim."  

"En büyük sorun, başka serilerde kazandıktan sonra F1'e geri dönüşünüzün buna değip değmeyeceği. Çünkü geri döndüğünüzde gerçekten kazanma şansınız yoksa, kendinizi motive etmek muhtemelen daha da zor olacaktır." dedi.

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