Verstappen: "İnanılmaz!"

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Hollandalı pilot cuma günü vites kutusu sorunuyla ilk antrenman seansının büyük kısmını kaçırmış ve ikinci seansta da problemlerle boğuşmuştu.

Buna rağmen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve kusursuz bir son tur çıkararak bu yılki dördüncü pole pozisyonunu kazandı.

Kendi ülkesindeki ikinci yarışta da pole pozisyonunu kazanmasıyla ilgili Verstappen, "Bu inanılmaz!"

"Özellikle de bizim için zor geçen dünden sonra bunu yapmak harika."

"Gece boyunca takım olarak gerçekten çok iyi çalıştık ve doğru yönü bulduk."

"Bu sayede bugün yine hızlı bir aracımız vardı ama mücadele çok yakındı."

"Burada tek tur denemesi yapmak gerçekten çılgınca. Gerçekten çok keyif aldım." dedi.

Cuma gününe oranla araçta çok büyük bir değişiklik yapıp yapmadığı sorulduğunda Verstappen, "Çok fazla değişiklik yaptık çünkü cuma günü turu bir araya getirmeyi ve doğru dengeyi yakalamayı başaramadık."

"Fakat bugün sürüş yine keyifliydi ve her şey istediğimiz gibi gitti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images