Verstappen: "İnanılmaz bir yıl oluyor!"

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen'in ilk viraja kadar olan düzlükte Mercedes pilotları karşısında savunmasız olması bekleniyordu.

Mercedes, bu pistin rakımı sayesinde sürüklenmeden diğer pistler kadar çok olumsuz etkilenmiyordu, bu yüzden Alman ekibin yarışta galibiyet için mücadele edeceği düşünülüyordu.

Ancak tüm bu beklenti, yarışın başlaması ve sonlanmasıyla birlikte boşa çıktı. Verstappen, ilk virajda yerini korurken sonrasında da yavaş yavaş da olsa farkı açtı ve orta lastiklerle oldukça uzun bir bölüm atmasına rağmen hem lastiklerini koruyup hem de fark açmayı başardı.

Verstappen, yarışı en yakın rakibi Lewis Hamilton'ın 15 saniye önünde kazanarak bu sezon 14. yarış zaferini elde etti ve bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olma unvanını ele geçirdi.

Yarışın hemen ardından yapılan röportajda konuşan Verstappen, "Evet, startın ardından 1. virajdan sonra liderliğimi korumam tabii ki yarışın kalanında bana çok yardımcı oldu. Etrafımdaki araçlara göre farklı stratejideydik ancak aracımız yine, gerçekten güzeldi."

"Orta hamurla çok uzun bir bölüm attığımız için lastiklerimize iyi bakmamız gerekti ancak bu stratejiyi çalıştırmayı başardık."

"Burada inanılmaz bir atmosfer var. Buraya gelmeyi seviyoruz."

"Şu ana kadar inanılmaz bir sene oldu. Bundan kesinlikle keyif alıyoruz ve daha fazlasını kazanmaya çalışacağız." dedi.