Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Gasly men cezasına yaklaştı Sonraki / Hamilton: "Red Bull daha iyi bir stratejiye sahipti"
Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Verstappen: "İnanılmaz bir yıl oluyor!"

Sezonun sondan üçüncü yarışı olan Meksika'da, bu sezonki 14. yarış zaferini alarak rekor kıran Max Verstappen, kendileri için inanılmaz bir sene olduğunu ve daha da fazlasını başarmaya çalışacaklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Verstappen: "İnanılmaz bir yıl oluyor!"
Haberi dinle

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen'in ilk viraja kadar olan düzlükte Mercedes pilotları karşısında savunmasız olması bekleniyordu.

Mercedes, bu pistin rakımı sayesinde sürüklenmeden diğer pistler kadar çok olumsuz etkilenmiyordu, bu yüzden Alman ekibin yarışta galibiyet için mücadele edeceği düşünülüyordu.

Ancak tüm bu beklenti, yarışın başlaması ve sonlanmasıyla birlikte boşa çıktı. Verstappen, ilk virajda yerini korurken sonrasında da yavaş yavaş da olsa farkı açtı ve orta lastiklerle oldukça uzun bir bölüm atmasına rağmen hem lastiklerini koruyup hem de fark açmayı başardı.

Verstappen, yarışı en yakın rakibi Lewis Hamilton'ın 15 saniye önünde kazanarak bu sezon 14. yarış zaferini elde etti ve bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olma unvanını ele geçirdi.

Yarışın hemen ardından yapılan röportajda konuşan Verstappen, "Evet, startın ardından 1. virajdan sonra liderliğimi korumam tabii ki yarışın kalanında bana çok yardımcı oldu. Etrafımdaki araçlara göre farklı stratejideydik ancak aracımız yine, gerçekten güzeldi."

"Orta hamurla çok uzun bir bölüm attığımız için lastiklerimize iyi bakmamız gerekti ancak bu stratejiyi çalıştırmayı başardık." 

"Burada inanılmaz bir atmosfer var. Buraya gelmeyi seviyoruz."

"Şu ana kadar inanılmaz bir sene oldu. Bundan kesinlikle keyif alıyoruz ve daha fazlasını kazanmaya çalışacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Gasly men cezasına yaklaştı
Önceki haber

Gasly men cezasına yaklaştı
Sonraki haber

Hamilton: "Red Bull daha iyi bir stratejiye sahipti"

Hamilton: "Red Bull daha iyi bir stratejiye sahipti"
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Verstappen, Meksika'da Perez'e galibiyet hediye etmeyecek Mexico City GP
Formula 1

Verstappen, Meksika'da Perez'e galibiyet hediye etmeyecek

FIA'nın Red Bull'un bütçe sınırı ihlali ve cezasıyla alakalı yaptırımının tam metni Mexico City GP
Formula 1

FIA'nın Red Bull'un bütçe sınırı ihlali ve cezasıyla alakalı yaptırımının tam metni

Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı! Mexico City GP
Formula 1

Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!

Son Haberler

Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinciliği elde ettiği Meksika Grand Prix'sinde, galibiyeti elde edememesine rağmen takımının doğru bir strateji uyguladığını düşünüyor.

Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”

Dokuz yarıştır ilk 10’da finiş göremeyen Mick Schumacher, Meksika Grand Prix’sindeki hayal kırıklığının geleceğini etkilemeyeceğini düşünüyor.

Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"

George Russell, son haftalarda yaşadıkları nedeniyle startta temkinli davrandığını ve bu nedenle podyumdan olduğunu düşünüyor.

Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi

Lewis Hamilton, sık sık övgüde bulunduğunu söylediği Fernando Alonso'nun yorumlarına şaşırmış.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.