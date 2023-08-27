Verstappen: "Bu atmosferde kazanmak inanılmaz!"
Yağmur altında kusursuz bir zafer elde eden Max Verstappen, yarışı "inanılmaz" olarak yorumluyor.
Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta yağmur nedeniyle biraz geriye düşse de, liderliği geri almayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Hollandalı pilot, zor şartlara rağmen hiç hata yapmadı ve son bölümde Fernando Alonso'nun baskısına rağmen yerini korudu.
Verstappen bu sonuçla bu yılki 11. zaferini alırken, arka arkaya galibiyet sayısını dokuza çıkardı ve bu alanda Sebastian Vettel'i yakaladı.
Yarışın ardından konuşan Verstappen, "İnanılmaz bir yarıştı!"
"Bugün hava durumu nedeniyle her zaman doğru kararı vermek zordu."
"Starttan önce milli marş çalınırken tüylerim diken dikendi. Tüm kötü hava koşullarına ve yağmura rağmen taraftarlar yine de coşuyorlardı. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı." dedi.
Üst üste galibiyet rekorunda Vettel'i yakalamasının ardından 10. zaferini alarak bu alanda tek olabileceğinin söylenmesi Verstappen, "Bunu gelecek hafta düşüneceğim."
"Öncelikle bu hafta sonunun tadını çıkaracağım."
"Bu gerçekten kolay değil, performans gösterme baskısı hep var. Fakat burada kazandığım için çok mutluyum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
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