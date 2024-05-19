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Formula 1 Emilia Romagna GP

Verstappen, Imola'daki "hava koridoru arkadaşı" Hulkenberg'e teşekkür etti

Max Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonunu almasında "hava koridoru arkadaşı" Nico Hulkenberg'in rol oynadığını kabul etti.

Filip Cleeren Jake Boxall-Legge
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ve Red Bull tüm hafta sonu boyunca Imola'da geri planda kaldılar, ancak araç ayarlarını değiştirdikten sonra Verstappen önemli bir tur attı ve McLaren ikilisi Oscar Piastri ve Lando Norris'i geride bırakarak üst üste sekizinci pole pozisyonunu elde etti.

Verstappen düzlükte pole pozisyonunu etkili bir şekilde perçinledi ve daha yüksek son hızları sayesinde 2. viraj olan Tamburello'ya Piastri'nin nihai 0.074s'lik farkından iki kat daha büyük bir farkla ulaştı.

Bu son hız bonusunun tamamı olmasa da bir kısmı, Verstappen'in Q2'de hava koridoru verdiği ve "hava koridoru arkadaşım" şeklinde tanımladığı Haas pilotu Nico Hulkenberg sayesinde gerçekleşti.

Motorsport.com/Autosport'un Hulkenberg'in kendisine sağladığı avantajla ilgili sorusuna Verstappen gülerek "Orada hava koridoru arkadaşıydık."

"2. seansın 17. virajında ona bir destek verdim. Sonra o da beni 2. viraja çekti. Sanırım istediğimden biraz daha hızlı geldim çünkü 2. virajı biraz kaçırdım. Hava koridoru sayesinde biraz kazandım ve sonra 2. virajda biraz kaybettim."

"Genel olarak, bunun bana biraz yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ancak tüm hafta sonu boyunca zorlandığınızda ve sonunda işler yoluna girdiğinde, önde kalmaya çalışmak için bu küçük avantajları aramak zorundasınız ve bu da güzel bir şekilde işe yaradı." şeklinde cevap verdi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, in the pit lane

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, pit şeridinde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ve Hulkenberg'in beklenmedik ortaklığı planlanandan çok spontane gelişti çünkü Alman pilot çıkış turunda trafiğe takılmamak için Q3'ün son turuna çok daha erken çıkmayı tercih etti.

Bu da onun son Rivazza kompleksine girerken Verstappen'i geçmesine yol açarken, o esnada Hollandalı pilot lastiklerinin sıcaklığını ideal seviyeye getirmeye çalışıyordu.

Verstappen son turunda düzlükteyken Hulkenberg'in turu bitmişti ancak Haas pilotu sıralama seansı bitmiş olmasına rağmen bitiş çizgisinden sonra yardımcı olmak için tam gaz devam etti.

 

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