Verstappen, Imola'daki gibi lastik patlatmaktan korkmuş

Verstappen, sezonun son yarışı Abu Dhabi'yi baştan sona lider götürerek kazandı ve bu sene ikinci zaferini elde etti.

Verstappen ve Red Bull böylece, Mercedes'in turbo hibrit dönemde Abu Dhabi'deki yenilmezlik serisine son vermiş oldular.

Verstappen, hem startta hem de güvenlik aracından sonra hızlı bir şekilde Mercedes pilotlarıyla fark açarak hiç tehdit altına girmedi ve yarışı, en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 15 sn'den fazla farkla önünde tamamladı.

Verstappen, "Keyifli bir yarıştı. İyi bir start aldık ve o andan sonra farkı koruyarak lastiklerime dikkat ettim."

"Güvenlik aracı biraz talihsiz bir anda geldi çünkü sertlerle çok uzun süre yarışmak zorunda kaldık. Şanslıydık ki lastikler dayandı ancak yine de daha fazla kontrol etmek zorunda kaldık."

"Bugün araç gerçekten iyiydi. Aracın dengesi de iyiydi bu sayede lastiklerimize daha iyi bakabildik. Yarış boyunca fark açmayı başardım." dedi.

Verstappen, yarışın bitmesine 11 tur kala telsizden lastiklerinde çok fazla titreşim olduğundan şikayet etmişti. Yarış mühendisi kendisine sakin olmasını ve yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı sürücü, yarışın ardından yaptığı açıklamada titreşim nedeniyle endişelendiğini kabul etti.

Verstappen, "Biraz Spa'yı ve tabii ki Imola'yı düşünüyordum. Her düzlükte lastiklerime bakıyordum. Şanslıydık ki her şey yolundaydı. Performansımız iyiydi ve lastikler hâlâ iyi performans sergiliyordu." dedi.

Verstappen, sezonun son yarışında aldığı zaferle birlikte pilotlar şampiyonasını Mercedes pilotu Bottas'ın sadece 9 puan gerisinde 3. sırada tamamlamış oldu.

Red Bull pilotu, Abu Dhabi'de Mercedes'i geçmelerine şaşırdığını kabul etti ve bir kez daha, Mercedes'le şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorlarsa sezona güçlü bir şekilde başlamaları gerektiğini gördüklerini söyledi.

Verstappen, "Buraya gelmeden önce pole pozisyonunda olmayı ya da yarışı kazanmayı beklemiyordum."

"Onların motorları biraz kısmak zorunda kaldıklarını okudum. Bu da onlara yardımcı olmamıştır."

"Genel olarak aracımız çok güçlü performans gösterdi ve beklediğimizden iyiydi. Bu yüzden çok mutluyum. Sezonu harika bir şekilde tamamladık. Takımdaki herkes için büyük bir motivasyon oldu."

"Umarım geçmişteki yıllardan ders çıkarırız ve onları biraz daha fazla zorlayabilmek için sezon başında daha güçlü oluruz." dedi.