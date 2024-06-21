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Formula 1 İspanya GP

Verstappen, Imola'da RB18 ile gizli bir test yapmış

De Telegraaf'a göre Max Verstappen, 2022 Red Bull aracıyla Imola'da "gizli bir test" yaptı.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull Racing ekibi, geçtiğimiz Çarşamba günü İtalya'nın ünlü Imola pistinde 2022 sezonuna ait RB18 aracıyla gizli bir test gerçekleştirdi.

Gün boyunca RB18'in direksiyonunda takımın başarılı pilotu Max Verstappen vardı.

RB18, 2022 teknik düzenlemeleri çerçevesinde üretilen ilk otomobil olarak biliniyor. Red Bull Racing, mevcut RB20 aracının performansını geliştirmek ve eksik yönlerini tespit etmek amacıyla RB18 üzerinden çeşitli testler yaptı.

Bu testler, ekibin mevcut aracın selefine göre hangi dezavantajlara sahip olduğunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçladı.

Şampiyon takım, teste 2024 aracına getirmedi fakat Emilia-Romagna Grand Prix'si sayeside zaten RB20'nin Imola performansına dair ellerinde iyi miktarda veri var.

Bu veriler, RB20'nin pistteki davranışını ve performansını analiz etme konusunda büyük önem taşıyor.

Red Bull Racing, gerçekleştirilen bu testlerin, aracın zayıf yönlerini belirleyerek bu eksiklikleri gidermenin yollarını bulmalarına yardımcı olmasını umuyor.

 

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