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Formula 1 Emilia Romagna GP

Verstappen: "Imola'da pole pozisyonunu 0.8 saniye farkla almak isterdim"

McLaren'i Imola'da pole pozisyonu için geride bıraktıktan sonra yarışı Lando Norris'in 0.7 saniye önünde kazanmayı başaran Max Verstappen, sıralama turlarında da daha önde olmayı tercih edeceği ifadesini yineledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, waves to fans after securing Pole Position

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen bu sezon şimdiden yedi yarışta beş galibiyet elde etti ancak Red Bull, McLaren ve Ferrari'nin baskısı altında olduğu için geçmiş yıllardaki gibi bir üstünlük yok.

26 yaşındaki pilot, taraftarlar için bir seyir zevki sağlamasa da büyük farklarla kazanmayı tercih ettiğini itiraf etti.

Miami'de Sky F1'e yaptığı açıklamada Verstappen, "En az 20 saniye fark atmalıyım!"

"Hayatım boyunca çok fazla yakın mücadele içinde yarıştım. Bu yüzden büyük bir farkla kazanabileceğimizden %100 emin olduğumuzda çok daha fazla keyif alıyorum ama tabii ki taraftarların duymak istediği şey bu değil."

Verstappen, Imola'da pole pozisyonunu Oscar Piastri'nin yalnızca 0.074 saniye önünde elde etti. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Imola'da ise şunları söyledi: "0.8 saniye önde olmayı tercih ederdim ama bu mümkün değil."

"Bizim yaşadığımız gibi bir geri dönüş yaşadığınızda çok keyifli oluyor. Sıralama turlarında gerçekten heyecanlıydım ve pole pozisyonunda olduğumuzu duyduğumda çok mutlu oldum."

"Bu kadar yakın olması ve bunun için gerçekten savaşmak zorunda olmamız harikaydı. Ama yine de çok önde bitirmeyi tercih ederdim!"

"Ama demek istediğim, işler böyle yürüyor, değil mi? Sanırım bazen her şeyin gerçekten bir araya geldiği hafta sonları oluyor ve o zaman aracı sürmek inanılmaz hale geliyor. Ne yaptığınızın bir önemi yok, sadece harika hissettiriyor ve sonra geçmişte olduğu gibi gerçekten çok özel turlar atabiliyorsunuz."

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