Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

Max Verstappen, grand prix hafta sonlarında simülasyon yarışlarına katılmaya devam edeceğini söyledi ve bu hobisinin Formula 1 performansını olumsuz etkilediği yönündeki iddiaları gülerek reddetti.



Üç kez dünya şampiyonu, Macaristan GP hafta sonunda yarış sabahı 3'e kadar iRacing Spa 24 Saat yarışına katıldığı için hayranları tarafından eleştiri almıştı.



Macaristan'ın ardından Helmut Marko, Verstappen'in yarış hafta sonlarında gece geç saatlerde sim yarışlarına katılmayacağını belirtmişti.

Ancak konu ile ilgili Verstappen, gece yarışlarının kendisini olumsuz etkilediği yönündeki iddiaları gülerek reddetti ve simülasyonu F1 hafta sonlarıyla birlikte yapmaya devam edeceğini belirtti.

"Bu konuda hakkında konuştuk. Zaten şu an başka bir sim yarışı yok, o yüzden kimse endişelenmesin. Ve hayır, yasak falan da yok. Benim insanlara yarış hafta sonlarında ne yapmaları gerektiğini söylemem gerekmiyor, bu durum benim için de geçerli."

"Gece 3'e kadar yarışmak yeni bir şey değil ve hayatımda çok önemli bir yeri var."

"Bir yarışı kazanamadığınızda insanlar 'saat 3'e kadar uyanık kaldığı için ya da bir kilo fazla olduğu için' diye suçlayacak bir şeyler bulurlar.



"Yarışı kazanmadığınızda her zaman uydurulacak şeyler vardır. Ama örneğin Imola'da yarışı kazandım. Her ikisini de. 2015'ten beri aynı şeyi yapıyorum. Yani benim için hazırlık açısından farklı bir durum ifade etmiyor."

"Üç dünya şampiyonluğu kazandım, ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum. Formula 1'de sahip olduğum tüm deneyimle, neyin mümkün olduğunu oldukça iyi biliyorum."