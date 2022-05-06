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Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen, Imola sonucunu tekrarlamak istiyor

Max Verstappen, Miami GP hafta sonunda Imola ile benzer bir performans göstermeyi ve aynı sonucu tekrarlamayı umuyor.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen, Imola sonucunu tekrarlamak istiyor
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Verstappen, iki hafta önce Emilia Romagna GP'sini baskın bir performansla kazanırken, Sergio Perez ikinci oldu ve takımına dubleyi getirdi.

Milton Keynes merkezli ekip o hafta sonu 2016'dan bu yana ilk kez duble yaptı. Verstappen Red Bull'un bu hafta sonu aynı performansı devam ettirmesini umuyor fakat yeni bir pistte yarışmanın getireceği soru işaretlerinin de farkında.

Hafta sonunun ilk seansı öncesinde konuşan Verstappen, "Her zaman Imola'daki gibi bir hafta sonu geçirmeye çalışırsınız fakat maalesef bunu yapmak her zaman mümkün olmaz."

"Burada neler yapabileceğimizi göreceğiz. İyi bir aracımız var ve tekrar iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Fakat yeni bir pistte pek çok şey ters gidebilir ya da iyi gidebilir. Her şey sizin için en iyisini bulmakla ilgilidir."

"Öncelikle pisti tanımalı ve asfaltla ilgili pist koşullarının nasıl olduğunu görmeliyiz. Sonrasında daha fazlasını anlayacağız. Ancak Imola benzeri bir performans sergilemeyi umuyoruz." dedi.

Verstappen'e göre doğru yere basma gücü ayarlarını bulmak en büyük zorluk olacak.

“Hızlı virajlar iyi görünüyor ve düzlükler çok uzun. Buna ek olarak çok dar ve yavaş bir bölüm de var. Pistin bu iki farklı bölümü için aracı mümkün olan en iyi şekilde ayarlamaya çalışacağız."

Güncelleme yok

FIA'ya göre Red Bull, Miami'ye herhangi bir güncelleme getirmedi fakat bu hafta sonu, Imola'da denenen güncellemeleri daha da yakından görme fırsatları olacak.

Verstappen, "Imola, sprint yarışı ve değişen hava koşulları ile hızlı bir hafta sonuydu. Yeni parçalardan elde etmeyi başardığımız performanstan ziyade, mümkün olan en iyi turu atmak, lastikleri doğru sıcaklığa getirmek, kusursuz olmak ve bir kerbe çıkarken veya beyaz çizgide fren yaparken hata yapmadığınızdan emin olmakla ilgiliydi."

"Bu hafta sonu da bir bakıma aynı olacak. Yeni bir piste gidiyoruz, henüz ne kadar yol tutuşumuz olduğunu bilmiyoruz ve bir cadde pistindeyiz. Bu nedenle lastikleri nasıl en iyi sıcaklığa getireceğimizi ve aşınmayı nasıl yöneteceğimizi bilmek önemli olacak."

"Fakat tabii ki araca getirdiğiniz ve sizi daha hızlı yapan herhangi bir yeni parça, koşullar Imola'daki gibi olmadığı sürece biraz yardımcı olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing races Swamp Buggies

Max Verstappen, Red Bull Racing races Swamp Buggies

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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