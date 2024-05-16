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Formula 1 Emilia Romagna GP

Verstappen, Imola öncesi Red Bull simülatöründe epey vakit geçirmiş

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Imola yarışı öncesinde takım fabrikasında vakit geçirdiğini söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, son yarış Miami'de galibiyeti McLaren'a kaybetmiş ve bundan ötürü büyük hayla kırıklığı yaşamıştı.

İngiliz ekip bu hafta sonu yapılacak Imola için yeni güncellemeler hazırladı ve fabrikada da epey vakit geçirdi.

Hafta sonu öncesinde konuşan Max Verstappen şöyle konuştu: "Imola efsanevi bir pist, burada yarışmak her zaman ilginçtir. Geçene iptal edilen yarışın bu sene gerçekleşecek olmasından dolayı mutluyuz."

"Takımımız geçmişte Imola'da harika sonuçlar elde etti. Burası gerçekten eski tarz bir pist, çok teknik ve zorlu viraj kombinasyonları ve frenleme bölgeleri var."

"Takımımız hem Milton Keynes'te hem de pistte sıkı şekilde çalışmaya devam ediyor ve ben de bu hafta Red Bull Racing'de simülatöründe vakit geçirdim."

"Elbette Avrupa'ya dönmek harika ve bu hafta sonunun bize neler getireceğini görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.”

Sergio Perez de hafta sonu için heyecanlı.

“Avrupa'ya geri döndüğümüz, özellikle de Imola'da yarışacağımız için mutluyum çünkü geçen yıl bu yarış gerçekleşmemişti."

"Hava şartları burada her zaman zorluk yaratabiliyor ve bu da her zaman ekstra zorluklara yol açıyor. Sonuçta antrenmanlarda çalışma süresi sınırlı olabiliyor ve bu da sıralamaları ciddi şekilde etkiliyor."

"Bu hafta sonu havanın kuru kalmasını umuyoruz. Şu ana kadar Cuma ve Cumartesi için tahminler cesaret verici görünüyor. Eğer o günlerde başarılı olursak Pazar günkü yarış için iyi şekilde hazırlanabiliriz."

"Bu hafta takım fabrikasındaydım ve Imola'da Miami'den daha iyisini yapabilmek adına daha verimli ayarlar bulmaya çalıştık."

"Ancak bunun gerçekleşmesi için takımın hafta sonu  doğru kararlar vermesine ihtiyacımız var ve eğer tutarlı davranırsak podyuma çıkabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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