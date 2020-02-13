Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
272 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
286 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak

paylaşım
yorumlar
Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Şub 2020 07:38

Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın mağlup edilemez bir pilot olmadığını ve İngiliz pilotu yenmek için ilk yarıştan itibaren kendisine baskı uygulayacağını söyledi.

Hollandalı pilot geçen yıl Honda motoruyla ilk kez mücadele eden Red Bull'la üç galibiyet almayı başardı ve özellikle sezonun ikinci yarısındaki performansı, 2020 için olumlu bir işaretti.

Diğer tarafta şampiyonluğun en büyük adayı olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise, geçen yıl altıncı F1 şampiyonluğunu kazandı ve formda kalmaya devam ediyor.

Ancak Verstappen, Red Bull'un Britanyalı sürücüye baskı yapmaya başladığı taktirde durumun çok farklı bir hale geleceğine inanıyor.

Londra'daki bir Red Bull medya etkinliğinde konuşan Verstappen, "Elbette Formula 1, araca çok bağımlı olan bir spor. Elbette onlara baskı uygulayabildiğiniz zaman, onlar için durum çok daha zor oluyor."

"Gerçekten hiç baskıya sahip değilseniz, her zaman %97-98'inizle devam edebilir ve asla hata yapmayabilirsiniz. Belki 21-22 yarışta sadece bir kötü hafta sonunuz olur."

"Yani 0.2 saniye geriden başlasak bile, gerçekten baskı kurabiliriz." dedi.

Verstappen, Red Bull'un kış aylarında ortaya koyduğu çabaların ardından takım içerisindeki ruh halinin çok olumlu olduğunu söyledi.

"Geçen yıl zaten iyiydi. Özellikle bizimki gibi bir geçiş yılı için son derece umut vericiydi. Mercedes'e gerçekten meydan okumak istiyoruz ve bence bunu yapabiliriz."

"Beklemeli ve testte neler olacağını görmeliyiz. Ama bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Herkes ateşlenmiş durumda. Herkes özellikle geçen yılın sonundaki performansımızdan sonra son derece motive. Bence çok rekabetçiydik."

"Üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz yeri biliyorduk. Ama biliyorsunuz, bunu 2-3 hafta içinde çözemezsiniz, bu yüzden bu yıl öğrenmek ve anlamak için birkaç şey denedik, bence doğru yönde çalışıyoruz."

“Ama tabii ki kış aylarında Mercedes ve Ferrari'den daha fazlasını yapmak bizim elimizde. 2020'de ilk yarıştan itibaren güçlü olmalıyız, mücadelede olmalıyız.”

Hamilton'ın baskı altında zorlanacağını söyleyen Verstappen, Red Bull'un yüksek baskıyla çok iyi baş ettiğini söyledi.

"Örneğin Brezilya'daki gibi baskı altında olduğumuz anlarda veya Almanya'daki zorlu yarışlarda takımın diğerlerine kıyasla gerçekten mükemmel şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz."

"Bu yüzden savaşa girdiğimizde ve gerçekten yakın olduğumuzda, aradaki mücadelenin nasıl olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Daha iyisini yapabileceğimizden eminim."

Sonraki haber
Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

Önceki haber

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

Sonraki haber

Taffin: "Her yarışta aynı seviyede kalmamız gerekiyor"

Taffin: "Her yarışta aynı seviyede kalmamız gerekiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
28 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama turları
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak

59dk
2
Formula 1

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

3
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

4
IndyCar

Ed Carpenter, Indy 500 için Alonso ile yarışmayı düşünmüyor

12dk
5
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

Son Videolar

Teknik analiz: Red Bull RB16 08:18
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16

Ferrari SF1000 Teknik Analiz 10:47
Formula 1

Ferrari SF1000 Teknik Analiz

AlphaTauri AT01 ilk görüntü 00:52
Formula 1

AlphaTauri AT01 ilk görüntü

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

Son Haberler

Taffin: "Her yarışta aynı seviyede kalmamız gerekiyor"
F1

Taffin: "Her yarışta aynı seviyede kalmamız gerekiyor"

Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak
F1

Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"
F1

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı
F1

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
F1

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.