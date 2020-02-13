Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak

Hollandalı pilot geçen yıl Honda motoruyla ilk kez mücadele eden Red Bull'la üç galibiyet almayı başardı ve özellikle sezonun ikinci yarısındaki performansı, 2020 için olumlu bir işaretti.

Diğer tarafta şampiyonluğun en büyük adayı olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise, geçen yıl altıncı F1 şampiyonluğunu kazandı ve formda kalmaya devam ediyor.

Ancak Verstappen, Red Bull'un Britanyalı sürücüye baskı yapmaya başladığı taktirde durumun çok farklı bir hale geleceğine inanıyor.

Londra'daki bir Red Bull medya etkinliğinde konuşan Verstappen, "Elbette Formula 1, araca çok bağımlı olan bir spor. Elbette onlara baskı uygulayabildiğiniz zaman, onlar için durum çok daha zor oluyor."

"Gerçekten hiç baskıya sahip değilseniz, her zaman %97-98'inizle devam edebilir ve asla hata yapmayabilirsiniz. Belki 21-22 yarışta sadece bir kötü hafta sonunuz olur."

"Yani 0.2 saniye geriden başlasak bile, gerçekten baskı kurabiliriz." dedi.

Verstappen, Red Bull'un kış aylarında ortaya koyduğu çabaların ardından takım içerisindeki ruh halinin çok olumlu olduğunu söyledi.

"Geçen yıl zaten iyiydi. Özellikle bizimki gibi bir geçiş yılı için son derece umut vericiydi. Mercedes'e gerçekten meydan okumak istiyoruz ve bence bunu yapabiliriz."

"Beklemeli ve testte neler olacağını görmeliyiz. Ama bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Herkes ateşlenmiş durumda. Herkes özellikle geçen yılın sonundaki performansımızdan sonra son derece motive. Bence çok rekabetçiydik."

"Üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz yeri biliyorduk. Ama biliyorsunuz, bunu 2-3 hafta içinde çözemezsiniz, bu yüzden bu yıl öğrenmek ve anlamak için birkaç şey denedik, bence doğru yönde çalışıyoruz."

“Ama tabii ki kış aylarında Mercedes ve Ferrari'den daha fazlasını yapmak bizim elimizde. 2020'de ilk yarıştan itibaren güçlü olmalıyız, mücadelede olmalıyız.”

Hamilton'ın baskı altında zorlanacağını söyleyen Verstappen, Red Bull'un yüksek baskıyla çok iyi baş ettiğini söyledi.

"Örneğin Brezilya'daki gibi baskı altında olduğumuz anlarda veya Almanya'daki zorlu yarışlarda takımın diğerlerine kıyasla gerçekten mükemmel şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz."

"Bu yüzden savaşa girdiğimizde ve gerçekten yakın olduğumuzda, aradaki mücadelenin nasıl olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Daha iyisini yapabileceğimizden eminim."