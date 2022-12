Verstappen, ilk yarışların ardından hata yapma lüksünün olmadığının farkındaymış

Haberi dinle

Yeni kuralların ilk sezonunu domine eden Verstappen, 15 galibiyet ve 454 puan ile iki önemli rekor kırdığı sezonu bitime dört yarış kala şampiyonluğunu ilan ederek tamamladı.

Aslında sezon başlarken kimse bu tür bir dominasyonla karşılaşmayı beklemiyordu, nitekim Ferrari oldukça hızlıydı ve ilk üç yarışı Bahreyn ile Avustralya'da gelen iki galibiyetle tamamlamıştı.

Verstappen ise bu iki yarışta yakıt pompası arızalarıyla yarış dışı kalarak değerli puanlar kaybetti ve Leclerc'in tam 46 puan gerisine kadar düştü; sonrasını ise tarih yazdı.

Autosport/Motorsport.com'a sezonu hakkında konuşan Verstappen, "Şampiyonluk için savaşmanız gerektiğinde, temelde her yarışta elinizden geldiğince puan kazanmanız gerektiğini bilirsiniz."

"Bu yüzden yılın başında birkaç kez yarış dışı kalmak kötüydü. O noktadan itibaren, herhangi bir nedenle yarış dışı kalmamız durumunda herhangi bir hatayı göze alamayacağımı biliyordum."

"Her zaman olabildiğince net olmaya ve her hafta sonu olabildiğince mükemmel olmaya çalışıyorsunuz. Arabaya her bindiğimde kendimden bunu talep etmeye çalışıyorum." dedi.