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Verstappen: "İlk virajda herhangi bir olay yaşamaktan kaçınmaya çalıştım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, kendisine ilk virajda atak yapan Lewis Hamilton'la herhangi bir olay yaşamamak adına, olası bir temastan kaçınmaya çalıştığını söylüyor.

Verstappen: "İlk virajda herhangi bir olay yaşamaktan kaçınmaya çalıştım"

Zandvoort'tan bu yana yarış kazanamayan Max Verstappen, Austin'de beklentilerin üzerine çıktı ve sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Gözler yarışın startına çevrilmişti ve Lewis Hamilton, daha iyi bir start alarak ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Verstappen, yerini korumaya çalışırken dış tarafta kaldı ve pist dışına taştı. Ancak ikili arasında herhangi bir temas yaşanmadı.

Hollandalı pilot daha sonra pitler sayesinde Hamilton'ı geçti ve İngiliz pilotun baskısına rağmen galibiyete uzandı.

Verstappen, yarışın ardından startla ilgili şöyle dedi: "İyi bir başlangıç ​​yaptığımı düşünüyorum, ancak Lewis daha da iyi başladı ve araçlarımız kısa süre içerisinde yan yana geldi."

"Herhangi bir olaydan kaçınmaya çalıştığım için dış kısımdan, geniş şekilde döndüm. Burada ilk viraj oldukça dar, bu yüzden pist dışına çıktım."

"Ondan sonra Lewis'e mümkün olduğunca yakın kalmaya çalıştım. Orta hamurla  iyi bir tempomuz vardı, bu yüzden DRS bölgesinde kalmayı başardım. Ancak sert hamura geçtikten sonra hızımız beklediğimizden daha düşüktü ve bu biraz sürpriz oldu. Yine de bununla başa çıkmayı başardık ve ilk pit stopu oldukça erken yaptık. Neyse ki planımız işe yaradı."

"Dönüm noktası, daha verimli ayarlar bulabildiğimiz Cuma gününden Cumartesi gününe yaptığımız çalışmaydı."

"Pole pozisyonundan başladım, liderliği kaybettim ve sonrasında işe yarayan agresif bir stratejiye geçtik. Fakat değişikliklere zamanında tepki vermeseydik veya pite çok erken girseydik, her şey farklı olabilirdi. Takımlarımız arasındaki mücadele çok sıkı."

Verstappen, bu zaferin kendileri için hiçbir şeyi değiştirmediğini de ekledi.

"Kazanmak hiçbir şeyi değiştirmez, bana daha fazla güven veya başka bir şey vermiyor."

"Hem takım hem de ben, işimizi en iyi şekilde yapabileceğimize eminiz, ancak ayrıntılara dikkat etmek de gerekiyor."

"Meksika'da, en baştan başlayıp araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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