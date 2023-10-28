Verstappen: "İlk viraja gelinirken güzel bir hava koridoru alacağım"

Meksika'da sıralama turları oldukça heyecanlı geçti, Ferrari ise sürpriz yaparak üst üste 2. kez pole pozisyonunu aldı.

Charles Leclerc Q3'te ilk denemelerdeki güçlü derecesi sayesinde pole pozisyonunu alırken, Carlos Sainz ikinciydi. Q3'te turunu bir araya getirmekte zorlanan Verstappen ise Ferrari'lerin arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Tüm takvimde gridde 3. sıradan başlayacağınız bir yarış seçecek olsanız, muhtemelen Meksika'yı seçerdiniz çünkü burada ilk cepten ilk viraja kadar uzun bir mesafe var ve ilk viraja kadar gelinirken hava koridoru etkisi büyük fark yaratıyor.

Seans sonrası konuşan Verstappen de bunu vurguladı ve startta iyi bir hava koridoruna sahip olacağını söyledi.

Hollandalı pilot, "Oldukça zorlu bir seanstı. Yüksek rakım nedeniyle burada yol tutuşu çok az ve biraz daha zorlamaya çalıştığınızda lastikler sizden gidiyorlar."

"Bence Q3'te de biraz bu yaşandı, turu bir araya getiremedim. Özellikle de son sektörde istediğimden biraz daha zorlandık. Yine de seans oldukça yakın geçti. Yarın uzun bir yarışımız ve yarışılacak birçok turumuz var. Puanları da burada topluyorsunuz."

"Yarış için özgüvenim yüksek. Elbette ilk sıradan başlamak isterdim ama şimdi de ilk viraja gelinirken güzel bir hava koridorumuz olacak. Neler olacağınız göreceğiz."

"İlk virajı lider dönmeye çalışacağım." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19