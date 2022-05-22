Verstappen: "İlk viraj önemli ancak yarış temposu daha da önemli"

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Hollandalı sürücü, sıralama turlarındaki son denemesini yapamadı ancak Charles Leclerc'in son turu gerçekten kuvvetliydi. Sonuç olarak ikili ilk çizgiyi paylaşacaklar ve bir kez daha heyecanlı bir start olacak.

Verstappen, pazar günü sıralama turlarına oranla daha yakın olmalarını ve galibiyet savaşı verebilmelerini umuyor.

Hollandalı pilot, "Son turumda daha iyi olabilir miydim söylemek zor. Pek çok kişi ikinci turunda derecesini geliştirdi."

"Bu elbette oldukça normal bir şey. Fakat DRS'm açılmadı. Bu yüzden sürüklenme nedeniyle güç kaybı hissettim ve üzüntü verici bir durumdu."

"Aksi takdirde en azından ne yapabileceğimizi görme fırsatımız olurdu. Fakat genel anlamda bakarsak bu sıralama turlarında ve hafta sonunda iyi bir denge yakalamakta biraz zorlandığımızı düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: FIA Pool

"Muhtemelen tek tur performansında kendilerine (Ferrari) yardımcı olacak güncellemeler getirdiler. Bizim açımızdan bakarsak, herhangi bir şey getirmemek durumu zorlaştırdı. Bakalım yarın neler olacak."

"Bence uzun sürüşlerimiz oldukça iyiydi. Umarım yarın en azından daha yakın olabiliriz."

"Aracı bugün düzenli olarak geliştirmeyi başardık, biraz daha tutarlıydı, denge daha iyiydi. Bu da iyi bir şey ama hâlâ eksiğimiz var. Yani her zaman biraz daha fazlasını bulmak istersiniz. Umarım yarın yine çok sıcak olur ve lastiklerde iyi olabiliriz." dedi.

Verstappen, yarışta çok sayıda pit stop olmasını bekliyor ve startın önemi olacağını düşünüyor.

"İlk viraj ve aynı zamanda start çok önemli olacak. Çok uzun bir yarış bizi bekliyor, pek çok pit stop göreceğiz, bu yüzden pek çok şey olabilir."

"İlk virajı lider dönsek bile her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. 2016'da buraya başladığımda dördüncüydüm ve önümde kaza oldu. Geçen sene başlangıçta liderliği aldım fakat yarışı kazanamadım.

"Genel olarak yarış sırasında iyi bir tempoya ihtiyacınız var. Burada lastikleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Yüksek hızlı virajlar lastikler için durumu epey zorlaştırıyor. Tabii ki bir fırsat varsa bunu kullanırsınız, eğer yoksa zaten yapamazsınız."

"Sadece iyi bir noktaya gelip bu fırsatı yakalamaya çalışacağım. Aracımızın yarın galibiyet için savaşmamızı sağlayacak kadar rekabetçi olmasını umuyoruz."