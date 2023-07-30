Verstappen: "İlk turu temiz geçmek önemli olacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Spa'da galibiyetin en büyük adayı konumunda fakat yarışa altıncı başlayacağı için, ilk turda temaslardan uzak kalması gerekecek.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Hollandalı pilot, ilk turu temiz geçmesi halinde galibiyete ulaşabileceğini düşünüyor

Verstappen, yarıştan hemen önce yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bugün hava şartlar nedeniyle zor bir yarış olacağına inanıyorum."

"İlk virajı ve ilk turu temiz şekilde geçmek önemli olacak, ki bu pistte bunu yapmak kolay olmuyor."

"Aracın hasar görmemesi için dikkatli olmam gerekiyor."

"Eğer temiz bir ilk tur çıkarabilirsem, bunun üzerine ekleyerek devam edebilirim."

"Aracımız yarış temposunda gayet hızlı, bu yüzden asıl önemli olan ilk turda sorun yaşamamak olacak."

"Liderliğe yükselmemin kaç tur süreceğini bilmiyorum. Fakat başarılı bir yarış geçirmemizi umuyorum."