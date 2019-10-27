Verstappen: "İlk turda yaşananlar yarışımı mahvetti"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Meksika'da ilk turda Lewis Hamilton'la, daha sonrasında ise Valtteri Bottas'la yaşadıklarının yarışını mahvettiğini söyledi.
Dün pole pozisyonunu kazanmasının ardından, son anda kaza yapan Valtteri Bottas nedeniyle sallanan sarı bayraklarda yavaşlamadığı gerekçesiyle 3 sıra cezası alan ve bugünkü yarışa 4. sıradan başlayan Verstappen, ilk turda Hamilton'la girdiği mücadelede pist dışına çıkarak geriledi.
Verstappen, daha sonra yükselmeye çalıştığı dönemde Bottas'la temas yaşayınca lastik patlattı ve 3 tekerlek üzerinde pite dönerek çok zaman kaybetti ve en geriye düştü.
Buna rağmen Verstappen, iyi bir yükselişin ardından 6. olmayı başardı.
Konuşmasına dünkü ceza kararıyla başlayan Verstappen, "Kural çok açık. Bu konuyla alakalı çok şey söylendi ancak benim söylemek istediğim tek şey, tabii ki geriye dönüp baktığımda yavaşlasam daha iyi olacaktı ancak herkes aynısını yapmalıydı."
"Seb'in bunu yaptığını biliyorum ancak gümüş araçlardan birisi bunu yapmadı ve o ceza almadı. Bu durum beni rahatsız ediyor. Ancak durum böyle. Kurallarla alakalı diğer pilotlar konusunda kararı ben vermiyorum."
"Yarışa 4. sıradan başladıktan sonra dahi mücadelede olabilirdik. Aracımız iyiydi ancak ilk turda olanlar ve ardından Valtteri ile yaşanan temas, yarışı tamamen mahvetti."
"İlk turda Lewis 1. viraja dışarıdan döndü ve ardından 2. viraj için çok derinde frene bastı. Bu yüzden orada duramadım ve pist dışına çıkmak zorunda kaldım."
"Sonrasında Valtteri'ye içeriden atak yaptığımda, onun yanına geldiğimde sanırım beni görmedi. Dönüyordu ve sağ arka tekerleğime temas etti."
"Bu temas tabii ki yarışımı mahvetti. Tüm turu patlak lastikle tamamladım. O andan sonra tek pit stop yapmak zorundaydım. Tekrar 6. sıraya kadar yükselebilmemiz için tek seçenek buydu. Performansımız iyiydi, araç iyiydi. Daha iyi bir yerde tamamlayamamamız kötü oldu." dedi.
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|Editör
|Abdullah Çelik
Verstappen: "İlk turda yaşananlar yarışımı mahvetti"
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