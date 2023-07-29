Verstappen: "İlk turda pite girmeyerek doğru kararı verdik"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk turda pit stopa girmemesini sorun etmiyor.
Max Verstappen ilk sıradan başladığı sprint yarışında rahat bir galibiyet elde etmeyi başardı fakat güvenlik aracı sonrası geçiş lastiklerine, rakiplerine kıyasla bir tur tur geç geçti.
Bundan ötürü liderliği Oscar Piastri'ye kaybeden Verstappen, sonrasında ilk sırayı aldı ve galibiyete ulaşan isim oldu.
İlk turda pit stop yapmamanın yanlış bir karar mı olduğu sorusuna Verstappen, "Hayır, bence daha güvenli bir karardı."
"Pite ilk ben gelebilirdim fakat o zaman diğer araçlar tarafından engellenebilirdim, güvenlik aracı olabilirdi ve durum böyleyse de büyük vakit kaybedebilirdik."
"Bu yüzden dışarıda kalmayı sorun etmedim. Yani, bir pozisyon kaybettik ama hızlı olduğumuzu biliyoruz. Geçiş lastiklerini taktığımızda uçtuğumuzu görebiliyordunuz, yani sorun yoktu."
"Fren tarafında her şey kontrol altındaydı. Araç hızlıydı, lastikler dayanıyordu: sadece küçük küçük sorunlar vardı."
Verstappen, pazar günü ilk virajı temiz geçmenin önemli olacağını kabul ediyor.
"Yarın birkaç aracı geçmem gerekiyor. Bence en büyük risk ilk tur, ilk viraj gibi şeyler olacak. Çünkü böyle şeyler kolay değil."
"Belalardan uzak kaldığımız takdirde hızlı bir aracımız olacağını düşünüyorum."
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