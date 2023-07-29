Prime'a abone ol
Önceki / 2023 Belçika GP Sprint yarış: Verstappen liderliği kaybetmesine rağmen kazandı, Piastri ikinci Sonraki / Piastri: "Araç için takıma ne kadar teşekkür etsem az"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "İlk turda pite girmeyerek doğru kararı verdik"

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk turda pit stopa girmemesini sorun etmiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Max Verstappen ilk sıradan başladığı sprint yarışında rahat bir galibiyet elde etmeyi başardı fakat güvenlik aracı sonrası geçiş lastiklerine, rakiplerine kıyasla bir tur tur geç geçti.

Bundan ötürü liderliği Oscar Piastri'ye kaybeden Verstappen, sonrasında ilk sırayı aldı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

İlk turda pit stop yapmamanın yanlış bir karar mı olduğu sorusuna Verstappen, "Hayır, bence daha güvenli bir karardı."

"Pite ilk ben gelebilirdim fakat o zaman diğer araçlar tarafından engellenebilirdim, güvenlik aracı olabilirdi ve durum böyleyse de büyük vakit kaybedebilirdik."

"Bu yüzden dışarıda kalmayı sorun etmedim. Yani, bir pozisyon kaybettik ama hızlı olduğumuzu biliyoruz. Geçiş lastiklerini taktığımızda uçtuğumuzu görebiliyordunuz, yani sorun yoktu."

"Fren tarafında her şey kontrol altındaydı. Araç hızlıydı, lastikler dayanıyordu: sadece küçük küçük sorunlar vardı."

Verstappen, pazar günü ilk virajı temiz geçmenin önemli olacağını kabul ediyor.

"Yarın birkaç aracı geçmem gerekiyor. Bence en büyük risk ilk tur, ilk viraj gibi şeyler olacak. Çünkü böyle şeyler kolay değil."

"Belalardan uzak kaldığımız takdirde hızlı bir aracımız olacağını düşünüyorum."

 

paylaşım
yorumlar

2023 Belçika GP Sprint yarış: Verstappen liderliği kaybetmesine rağmen kazandı, Piastri ikinci

Piastri: "Araç için takıma ne kadar teşekkür etsem az"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez, Hamilton'ın "acele ettiğini" düşünüyor

Perez, Hamilton'ın "acele ettiğini" düşünüyor

Formula 1
Belçika GP

Perez, Hamilton'ın "acele ettiğini" düşünüyor Perez, Hamilton'ın "acele ettiğini" düşünüyor

Alonso kazada sorumluluğu üstlendi

Alonso kazada sorumluluğu üstlendi

Formula 1
Belçika GP

Alonso kazada sorumluluğu üstlendi Alonso kazada sorumluluğu üstlendi

Verstappen: "Çok risk almamaya çalıştım"

Verstappen: "Çok risk almamaya çalıştım"

Formula 1
Belçika GP

Verstappen: "Çok risk almamaya çalıştım" Verstappen: "Çok risk almamaya çalıştım"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"

Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"

Formula 1
Belçika GP

Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!" Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"

Verstappen: "Battaniyesiz lastikler, ısındığında sakız kıvamına gelmiş olacak"

Verstappen: "Battaniyesiz lastikler, ısındığında sakız kıvamına gelmiş olacak"

Formula 1
Belçika GP

Verstappen: "Battaniyesiz lastikler, ısındığında sakız kıvamına gelmiş olacak" Verstappen: "Battaniyesiz lastikler, ısındığında sakız kıvamına gelmiş olacak"

Verstappen vites kutusu değiştiriyor, beş sıra grid cezası alacak!

Verstappen vites kutusu değiştiriyor, beş sıra grid cezası alacak!

Formula 1
Belçika GP

Verstappen vites kutusu değiştiriyor, beş sıra grid cezası alacak! Verstappen vites kutusu değiştiriyor, beş sıra grid cezası alacak!

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Perez: "Hamilton aracımı mahvetti"

Perez: "Hamilton aracımı mahvetti"

Formula 1
Belçika GP

Perez: "Hamilton aracımı mahvetti" Perez: "Hamilton aracımı mahvetti"

Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"

Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"

Formula 1
Belçika GP

Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim" Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"

Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"

Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"

Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm" Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"

Son Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP

Canlı anlatım: Belçika GP

F1 Formula 1
Belçika GP

Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

F1 Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

SBK World Superbike
Autodrom Most

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

F1 Formula 1
Belçika GP

2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol