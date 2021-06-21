Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?

Verstappen, Paul Riccard’da ilk turda daha ısınmamış lastiklerle ve şiddetli rüzgarın etkisiyle aracın arka tarafının kontrolünü kaybederek 2. viraja girerken pist dışına taştı.

Hollandalı pilot, kısmen şanslıydı çünkü bu hatası ona, sadece Lewis Hamilton’a bir pozisyon kaybetmesine mâl olmuştu ve piste Valtteri Bottas’ın önünde dönmeyi başarmıştı.

Fakat, Verstappen bu sırada pist sınırı kurallarını ihlal etti. Bu kurala göre, ikinci virajda apeksi kaçıran pilotların piste, kaçış yolunu kullanarak geri dönmesi gerekiyordu. Mesela bunu Lando Norris, ertesi tur takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile mücadele ederken dışarı taşması sonrasında yapmıştı.

F1 yarış direktörü Michael Masi de pilotların uyması gereken prosedürler konusunda oldukça açık ve netti.

Masi, "2. virajı pist sınırları içinde dönemeyen ve virajın apeksindeki sarı dubaların tamamen sağına çıkan pilotların, sarı dubaların tamamen sağında kalması ve ilkinin sağından, ikincisinin ise solundan geçerek iki blok arasından piste geri dönmeleri gerekecek."

Fakat elbette Verstappen bunu yapmadı ve iki sarı dubayı geçtikten sonra piste geri döndü.

Peki, Verstappen’in birkaç defa pist sınırları yüzünden ceza aldığı bir sezonda, neden bu sefer Hollandalı pilota ceza verilmedi?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Masi’ye göre Verstappen’in dışarı taştığı noktada kaçış alanındaki blokların etrafından gitmesi zor olurdu.

Ayrıca Verstappen, pist dışına çıkarken yavaşladı ve Hamilton'a bir pozisyon kaybettikten sonra kalıcı bir avantaj elde etmediği konusunda karar kılındı.

Masi,"[Olaylar] tek başına kendi şartlarına göre değerlendiriliyor. Max'in dışarı taştığı noktaya dayanarak ki Max'in geçen gün o bölgede aynı şeyi yaşadığını gördük, gitmesi gereken yönde bloklara doğru bir manevra yapmasının fiziksel olarak imkansız olduğu açıktı."

“Açıkçası geçmişte de 1. virajda oldukça sık pist dışına çıkılıyordu ve bu yüzden, bu [bloklar] oraya yerleştirildi."

“Verstappen’in yaşadığı olay incelendi ve Max’in orada yavaşladığı, pozisyon kaybettiği ve güvenli bir şekilde piste geri döndüğü açıktı. Bu nedenle, herhangi bir aksiyon alınması gerekmedi.”

Masi, pilotlar pist dışına taştığında ve geri dönerken pist sınırları kurallarına uymadıkları her seferde otomatik olarak ceza almadıklarının altını çizdi.

FIA her olayın yaşandığı koşulları ve pilotların nasıl piste döndüğünü de hesaba katıyor. Üstelik kalıcı bir avantaj elde edilmediyse bu sadece pilotun 3 hakkından birini kullanmış oluyor.

Aynı zamanda bu, Valtteri Bottas’ın yarışın ilerleyen dakikalarında 4. virajda bir hata yapıp 5. virajdaki sarı dubaların etrafından dolaşarak piste dönmemesi ardından ceza almamasının da sebebiydi.

Masi "Valtteri'nin 4. virajın apeksinde dışarı taştığı görüldü ve o koşullarda muhtemelen en güvenli şeyi yaptı."

"Önemli oranda zaman kaybetti ancak güvenli bir şekilde tekrar piste geri döndü, bu nedenle herhangi bir aksiyon alınmasına gerek yoktu.”

“Ancak, siyah beyaz bayrağın çıkmasından önceki 3 hakkından birini kullanmış oldu. Yarışta bunu sadece bir kez yaptı.” dedi.