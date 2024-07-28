Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Red Bull pilotu Max Verstappen, grid cezası nedeniyle 11. başladığı yarışta beşinci oldu ve Lando Norris'in de önünde finiş görerek şampiyonada puan farkını biraz da olsa açtı.

Daha düşük yere basma gücü ayarı yapsaydı, bunun kendisine yardım edip etmeyeceği sorusuna Verstappen, "Pek sanmıyorum, yani aracın dengesi ilk birkaç turda çok kötü değildi."

"Fakat çok fazla trafikte kaldım, bu da muhtemelen yardımcı olmadı. Fakat etrafımızdaki araçlardan daha hızlı değildik. Hal böyle olunca DRS trenine takılıp kalıyorsunuz."

"Takım olarak bugün en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Eğer ilk sıradan başlasaydık ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Fakat 11. başladığınızda, bunun her zaman bir hasar sınırlama yarışı olacağını biliyordum."

"Elbette, şampiyonaya bakarsak her halükarda iyi bir gündü, farkı arttırdım. Oysa şu an puan kayıplarını hesaplıyor olabilirdik."

"Yani bu açıdan bakıldığında olumlu bir gündü." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sezon arasına daha zayıf olduklarını düşünerek girip girmediği sorusuna Verstappen, "Bence bu biraz değişiyor. McLaren'in sürekli hızlı olduğu kesin. Mercedes de hızlıydı ama her yerde değil."

"Kendi açımızdan yapmamız gereken işler var ve bunların farkındayız. Sezonun geri kalanında araçla ne yapacağımızı da analiz etmemiz gereken birkaç şey var."

"Fakat motor cezası aldık, diğerleri de alsa yarışları çok farklı görünürdü. 11. sıradan geldiğim için benim yarışıma bakmak pek adil değil. Çünkü sadece onlarla başlarsanız, yarış çok farklı olur."

"Bana göre dün iyi bir gündü, pole pozisyonunu aldık. Motor cezası almak zorunda kaldım. Bu benim kontrolümde değildi, yani ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Umarım Zandvoort'ta normal bir yarış hafta sonu geçirebilirim. Eğer ilk beşte başlarsanız, yarışınız normalde biraz daha farklı görünür. Fakat saf yarış performansımıza baktığımda, biraz daha iyisini yapmamız gerektiğini de biliyorum."

"Şu anda muhtemelen en hızlı araca sahip değiliz. Bu yüzden önemli olan hasarı sınırlamak ve her seferinde olabildiğince yakın olmaya çalışmak. Son zamanlarda yaptığımız şey de bu."

"Doğal olarak, biraz daha fazla performans bulmamızı umuyorum çünkü bu yarışta hayatımızı biraz daha kolaylaştıracaktır."

Verstappen, tek pit stopun kendileri için mümkün olmadığını da ekledi.

"George tek pit stop yaptı ama zaten bunu yapacak lastik aşınmasına ya da lastik ömrüne sahip olduğumuzu sanmıyorum."

"Analiz edilmesi gereken birkaç şey var ama bugün takım olarak iyi bir iş çıkardık."

"Başlangıçta biraz agresif davranıp birkaçının önüne geçmeye çalışarak doğru olanı yaptık. Bu benim yarışımı biraz daha iyi hale getirdi. Fakat sonrasında çok fazla araçla karşılaştık."

"Dediğim gibi, bizim açımızdan hasar sınırlama yarışıydı. Beşincilik hâlâ iyi bir derece. Lando'nun da önündeydim, ki şampiyonadaki ana rakibim o."