Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Amerika GP

Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"

Max Verstappen, haziran ayından beri ilk kez pole pozisyonunda olduğu Amerika GP sprint sıralama seansının ardından oldukça mutlu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Austin'de gerçekleşen sprint sıralama seansında pole pozisyonunu elde etti.

Hollandalı pilot, en son haziran ayının sonundaki Avusturya Grand Prix'sinde gridin önünden başlamıştı.

Seansın ardından verdiği demeçte Verstappen, "İyi bir gün geçirdik."

"Tabii ki sprint sıralaması her zaman çok zordur, aracı ne kadar zorlayabileceğinizi asla bilemezsiniz."

"Tüm gün boyunca araç iyi çalışıyordu. İlk sırada olduğum için mutluyum, çok uzun zaman olmuştu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu pistte sürmek harika: Yeni asfalt, biraz eski asfalt, sonra tümsekler... Hiç kolay değil ama eğlenceli!" şeklinde konuştu.

Verstappen, pole pozisyonunu elde etmesinin ardından sprint yarışında zorlayacağını dile getirse de, asıl puanların pazar günü alınacağının farkında.

Red Bull pilotu, "Sprint yarışında elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama en çok puanın pazar günü elde edilebileceğini biliyoruz, bu yüzden gerçekten iyi olmak istediğimiz yer orası." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!
Sonraki haber Horner'dan suçlamalara yanıt: "McLaren mini DRS'yi örtbas etmek istiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

Formula 1
Amerika GP
Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"
Sainz: "Sarı bayraktan önce turumu 0.3 saniye geliştirmiştim"

Sainz: "Sarı bayraktan önce turumu 0.3 saniye geliştirmiştim"

Formula 1
Amerika GP
Sainz: "Sarı bayraktan önce turumu 0.3 saniye geliştirmiştim"
Amerika GP sıralama turları: Norris pole'de, Russell son anda bariyerlerde!

Amerika GP sıralama turları: Norris pole'de, Russell son anda bariyerlerde!

Formula 1
Amerika GP
Amerika GP sıralama turları: Norris pole'de, Russell son anda bariyerlerde!
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"
Zaferin ardından Verstappen: "Eski günlerdeki gibi"

Zaferin ardından Verstappen: "Eski günlerdeki gibi"

Formula 1
Amerika GP
Zaferin ardından Verstappen: "Eski günlerdeki gibi"
Verstappen ve Perez: "Yükseklik ayarı cihazı performansımızı artırmadı"

Verstappen ve Perez: "Yükseklik ayarı cihazı performansımızı artırmadı"

Formula 1
Amerika GP
Verstappen ve Perez: "Yükseklik ayarı cihazı performansımızı artırmadı"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Vasseur: "Red Bull yükseklik ayarlama sistemini kullandıysa bu açıkça hile olur"

Vasseur: "Red Bull yükseklik ayarlama sistemini kullandıysa bu açıkça hile olur"

Formula 1
Vasseur: "Red Bull yükseklik ayarlama sistemini kullandıysa bu açıkça hile olur"
Horner'dan suçlamalara yanıt: "McLaren mini DRS'yi örtbas etmek istiyor"

Horner'dan suçlamalara yanıt: "McLaren mini DRS'yi örtbas etmek istiyor"

Formula 1
Amerika GP
Horner'dan suçlamalara yanıt: "McLaren mini DRS'yi örtbas etmek istiyor"
Red Bull, sürüş yüksekliği cihazı konusunda FIA'yı tatmin etmek için değişiklikler üzerinde çalışıyor

Red Bull, sürüş yüksekliği cihazı konusunda FIA'yı tatmin etmek için değişiklikler üzerinde çalışıyor

Formula 1
Amerika GP
Red Bull, sürüş yüksekliği cihazı konusunda FIA'yı tatmin etmek için değişiklikler üzerinde çalışıyor

Son Haberler

Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

F1 Formula 1
Amerika GP
Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"
MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci

MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci

MGP MotoGP
Avustralya GP
MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci
Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"

Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"

F1 Formula 1
Amerika GP
Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"
Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

F1 Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye