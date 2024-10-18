Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"
Max Verstappen, haziran ayından beri ilk kez pole pozisyonunda olduğu Amerika GP sprint sıralama seansının ardından oldukça mutlu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Max Verstappen, Austin'de gerçekleşen sprint sıralama seansında pole pozisyonunu elde etti.
Hollandalı pilot, en son haziran ayının sonundaki Avusturya Grand Prix'sinde gridin önünden başlamıştı.
Seansın ardından verdiği demeçte Verstappen, "İyi bir gün geçirdik."
"Tabii ki sprint sıralaması her zaman çok zordur, aracı ne kadar zorlayabileceğinizi asla bilemezsiniz."
"Tüm gün boyunca araç iyi çalışıyordu. İlk sırada olduğum için mutluyum, çok uzun zaman olmuştu."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Bu pistte sürmek harika: Yeni asfalt, biraz eski asfalt, sonra tümsekler... Hiç kolay değil ama eğlenceli!" şeklinde konuştu.
Verstappen, pole pozisyonunu elde etmesinin ardından sprint yarışında zorlayacağını dile getirse de, asıl puanların pazar günü alınacağının farkında.
Red Bull pilotu, "Sprint yarışında elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama en çok puanın pazar günü elde edilebileceğini biliyoruz, bu yüzden gerçekten iyi olmak istediğimiz yer orası." dedi.
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