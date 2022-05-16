Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"

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Max Verstappen, geçen yıl Lewis Hamilton'la belki de Formula 1 tarihinin en yoğun mücadelesini vermesinin ardından şampiyon oldu ve kariyeri boyunca hedeflediği başarıya ulaştı.

Hollandalı pilot her zaman tek şampiyonluğun yeterli olduğunu söylüyordu ve bunun motivasyonunu nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Ancak 2022 sezonuna çok iyi başlayan Verstappen, finiş gördüğü tüm yarışları kazandı ve şampiyonada Charles Leclerc'in hemen ardında ikinci sırada yer alıyor.

CNN'e konuşan Verstappen, "Eğer bir şampiyonluk alırsam Formula 1'deki hedefime ulaşacağımı ve sonrasında elde edeceğim her şeyin benim için bir tür bonus olacağını, bundan da keyif alacağımı söyledim."

"Bu 'şampiyonluk kazandım, hadi oradan oraya gidip kutlayalım' tarzı ya da motive olmamak gibi bir durum değil."

"Sanırım motivasyonum, bu hissi yaşamak ya da aynı şeyi tekrar hissetmeye çalışmak adına artık daha da yüksek."

"Aynı zamanda F1'den uzakta olduğum zamanların tadını çıkarıp, F1 padokunun dışında vakit geçirmeye ve şehri daha fazla tanımaya çalışabilirim."

"Yine de bir sürücü olarak her yıl öğreniyor ve gelişmeye çalışıyorsunuz. Bu, doğal bir süreç ve özellikle yeni araçlar geldiği için buna uyum sağlamak gerekiyor."

"Bir bakıma geçen yıl şampiyon olmak ve sonrasında yeni araçlarla tamamen yeni düzenlemelere geçmek güzeldi. Bu yüzden bir sürücü olarak daha da gelişmeye çalışıyorsunuz."

"Gelişmem gereken belli bir yön var demek zor. Bence bu, her açıdan daha iyi olmaya çalışmak ve daha tutarlı hale gelip, daha az hata yapmaya çalışmakla ilgili." dedi.