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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Verstappen, ilk şampiyonluğunu kazanmak için gereken her şeyi yapmaya hazır

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2021 Formula 1 sezonun son yarışında şampiyon olabilmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Verstappen, ilk şampiyonluğunu kazanmak için gereken her şeyi yapmaya hazır

Verstappen, son yarışlarda art arda rakibi Lewis Hamilton'ın gerisinde kalmasının ardından şampiyonluk yolunda avantajını kaybetmekten kurtulamadı.

Hamilton, aldığı art arda galibiyetlerle puan açısından Verstappen'i yakaladı ancak Verstappen, galibiyet fazlasıyla şampiyonada lider durumda kalmayı başardı.

Bu, Abu Dhabi'deki sezon finalinde bu iki isimden önde bitirecek olanın şampiyon olacağı manasına geliyor.

Son dönemde yaşanan tartışmaların ardından yarış öncesinde Hamilton'la bir görüşme yapmalarına gerek olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum."

"İkimiz de burada kazanmak için varız ve  puan açısından gerekli olan şeyleri kazanmak ve nihai olarak şampiyonluğu kazanmak için her şeyi yapacağız. Sene boyunca gerçekten iyi yarıştığımızı düşünüyorum. Günün sonunda herkes için harika bir gösteri sunduk ve umarım burada da aynısını yapabiliriz." şeklinde cevap verdi.

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Şampiyonun bir kazayla belirlenmesi ihtimali için Verstappen, "Pilot olarak bu tür şeyleri düşünmezsiniz. Hafta sonuna takım olarak elinizden gelenin en iyisini yapmayı isteyerek girersiniz ve tabii ki yarışı kazanmaya çalışırsınız."

"Ancak doğal olarak medya bu tür şeyleri söylemeye başlıyor. Gerçekten bu konuda çok fazla yorum yapmam gerekmiyor. Buraya elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak için geldik. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ve tabii ki doğal olarak kazanmaya çalışacağız."

"Sportif kuralları biliyorum. Kimsenin bunu bana hatırlatmasına gerek yok." dedi.

Verstappen, bu hafta sonu sonuç ne olursa olsun Red Bull ile geçirdikleri sezondan gurur duyduğunu söyledi.

Verstappen, "Bu sezon gerçekten keyifliydi. Geçen senenin ardından, sezon sonunda burada şampiyonluk için savaşma umudum yoktu. Ancak sezon başından itibaren çok rekabetçiydik."

"Bazen iyi sonuçlarımız oldu, bazen kötü şans oldu ancak genel olarak tüm takım olarak gösterdiğimiz çabadan, burada oturup bu şampiyonluk için mücadele ediyor olmaktan gerçekten gurur duyabiliriz." dedi.

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