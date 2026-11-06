Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen: "İlk şampiyonluğumda ertesi gün hâlâ sarhoştum!"

Max Verstappen, 2021 sezon sonunda kazandığı ilk şampiyonluğundan bahsederken taze şampiyon Kimi Antonelli'ye de bazı tavsiyeler verdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 07:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, drinks Rose Water on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kimi Antonelli, geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada noktalayarak ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaşırken, aynı zamanda en genç şampiyon unvanını aldı ve ismini tarihe altın harflerle yazdırdı.

Mexico City'de Antonelli'ye podyumda dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton eşlik ettiler.

Sao Paulo GP öncesi gerçekleşen basın toplantısında Verstappen'e, Antonelli'nin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından karşılaşacağı medya yükümlülükleri ve pist dışındaki yoğunluk soruldu.

Kendi ilk şampiyonluğunun ardından yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Verstappen, bu tür sorumlulukların dünya şampiyonu olma hayalinin yanında ikinci planda kaldığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hollandalı pilot, "Ben ertesi gün muhtemelen hâlâ sarhoştum, dolayısıyla açıkçası her şey gayet yolundaydı!"

"Açıkçası sadece akışına bıraktım ve olan bitene kendimi kaptırdım."

"İlk şampiyonluğunuzu kazandığınızda ertesi gün bazı yükümlülüklerinizin olması elbette çok özel bir deneyimin parçası. Evet, hoş bir durum değil. Ancak aynı zamanda hayatınız boyunca dünya şampiyonluğunu kazanmanın hayalini kurmuş oluyorsunuz ve en önemli şey de bu. Ertesi gün bir gün daha medya karşısında olmanız gerekiyorsa bununla başa çıkarsınız."

"Artık muhtemelen çok daha fazla insan onu tanıyor. İtalya'da daha da büyük bir kahraman hâline gelmiş olabilir ama bunda bir sorun yok. Bana oldukça normal ve mütevazı biri gibi görünüyor. Bu yüzden pek çok şeyin onun için değişeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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