Verstappen: "İlk kez Monza'da güçlü olacağız"

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Max Verstappen şimdiye kadar Monza'da hiç kazanamadı ve burası belki de kariyerinin en şanssız pistlerinden birisi.

Bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde konuşan Verstappen, sözlerine bu yıl geçen yılın aksine daha az pole ve galibiyet almasını yorumlayarak başladı.

"Geçen yılın başında özellikle sıralama temposu anlamında yeterince iyi değildik. Bazı yarışları kazanabilmek için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyordu. Ayrıca bazı yarışlarda saf tempodan ziyade strateji ve diğer şeyler sayesinde öne geçtik."

"Bu yıl da benim için kolay değil. Bir ya da iki yarış hariç her zaman yakındık. Spa yakın değildi ama o ana kadar her zaman çok yakın geçti ve yarışı kazanacak mıyız yoksa ikinci mi olacağız belli olmuyordu. Bu açıdan durum geçen yılla aynıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Neden şu ana kadar Monza'da kazanamadıkları sorusuna Verstappen, "Nedenini biliyorum! Düzlüklerde hep yavaş kaldık. Haliyle burada asla iyi bir hafta sonu geçirmedik. Ek olarak bu pistte birkaç teknik sorun yaşadım ve sürekli grid cezaları aldım, bu yüzden doğal olarak hiçbir zaman harika değildik. Fakat şimdi sahip olduğumuz düzlük hızıyla bizim için tamamen farklı bir hafta sonu olabilir." dedi.

Verstappen, aracın sezon başına göre büyük oranda geliştirildiğini de ekledi.

"Son birkaç yarışta genel olarak oldukça iyiydi. Daha önce de söylediğim gibi sezon başında yaşadığımız önden kaymanın temel nedeni ağırlıktı. Araç başlangıçta çok ağırdı ve bu, aracın dengesine yardım etmedi. Her şey biraz hantallaştı. Fazladan ağırlık, aracın yanlış noktasındaydı ve bu da aracın önden kaymasına neden oldu."

Monza hakkında, "Düzlük hızımız oldukça yüksek olmasına rağmen virajlarda hâlâ çok iyiyiz. Bu yüzden bizim için iyi olmalı." derken, 109 puanlık farkla ilgili, "Ben her zaman rahatım hatta geçen yıl fark o kadar büyük değilken bile rahattım. Kendimizi her zaman iyi ve güvende hissettik. Şu anda sahip olduğumuz farkla durum daha da güzel ama daha fazla zafer istiyoruz."

"Her zaman araçtan genel olarak paketten en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz, şampiyona lideri olup olmamak bir şeyi değiştirmiyor. Bir hafta sonuna geliyorsunuz ve yapabileceğinizin en iyisini yapmak istiyorsunuz." dedi.