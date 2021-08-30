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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "Bu tarz hafta sonlarında yarışlar daha erken bir saatte yapılabilir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika GP'deki zorlu şartların ardından yağmur tahmininin yapıldığı hafta sonlarında, yarışları daha erken bir noktada yapmanın mantıklı olacağını düşünüyor.

Verstappen: "Bu tarz hafta sonlarında yarışlar daha erken bir saatte yapılabilir"

Belçika Grand Prix'si, başlangıçta 25 dakikalık bir erteleme sonrası formasyon turuyla start alacaktı fakat atılan birkaç turun ardından şartlar çok kötü olduğu için yarış üç saat askıya alındı.

Sonrasında tekrar piste çıkıldı ancak şartlar hâlâ kötüydü ve sonuç olarak yarışın yapılmayacağı duyuruldu.

Max Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve güvenlik aracı arkasında atılan iki turla beraber yarışın galibi oldu. Hollandalı pilot, herkese normalin yarısı kadar puan verilmesiyle 12.5 puanın sahibi oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen şöyle dedi: "Daha önce böyle olağandışı durumlarla hiç karşılaşmamıştım."

"Tabii ki böyle bir şeyi asla istemezsiniz, özellikle de pistteki seyirciler için bunu istemezsiniz. Çünkü hepsi yarışı bekliyorlardı ama şartlar elverişsizdi ve yağmur durmadı."

"Yarışın başlaması gereken 15:00'ten itibaren hava daha da kötüleşti ve yarış böyle bir noktada başladığında, tam üç saat beklesek bile, programı ayarlamak için çok fazla fırsat olmuyor."

"Tabii ilk sırada gidiyorsanız görüş belirgin şekilde daha iyi, bu yüzden arkadaki sürücülerin nasıl hissettiklerini hayal etmek benim için zor. Şahsen 15:30'da başlamayı kabul ettim ama arkamdaki pilotların görüşü yetersizdi ve pistteki son olayların ardından kimse bir başka ciddi kaza DAHA görmek istemedi."

"Taraftarların bugün gördüklerinden keyif almaları pek olası değil ama günün sonunda güvenliğin önemini hatırlamak gerekiyor."

Asıl problemin zemin mi yoksa görüş mü olduğu sorusuna Verstappen, "Asıl sorun zayıf görüştü. Yağmurda yol tutuş seviyesi her zaman düşüktür, bunu çok iyi biliyoruz. Fakat nereye gideceğinizi göremediğinizde veya öndeki aracın tam olarak nerede olduğu hakkında hiçbir fikriniz olmadığında, bu çok tatsız bir his oluyor. Bu koşullarda yarışmak imkansız." dedi.

Verstappen, bu tarz yoğun yağmur belenen dönemlerde yarışı daha erken yapmanın mantıklı olacağını düşünüyor.

"Bugünkü gibi şartlar olduğunda, yarışa saat 15:00'te değil, daha erken başlamak daha iyi olabilir. Mesela bunu öğlen veya 13:00'te yapabilirsiniz. Şahsen bana öyle geliyor ki yarışa daha erken başlamak genellikle daha rahat olur. Bugün startı sürekli erteledik ve hava daha da kötüleşip karardı."

Verstappen bu şartlarda da olsa galibiyete ulaştığı için mutlu olduğunu söylüyor.

"Önceki iki yarışta puan kazanmayı başaramadım ve bu yüzden iyi bir sonuca ihtiyacımız vardı. Tabii ki, bunu bu şekilde elde etmek istemezdim ama genel olarak hafta sonu boyunca oldukça rekabetçiydik. Bunu da özellikle uzun düzlükleri olan bu pistte elde etmek keyifliydi. Şimdi önümüzde Zandvoort gibi herkes için yeni bir pist var. Orada güç dengesinin nasıl olacağını söylemek zor ama o yarışı sabırsızlıkla bekliyorum!"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, sprays Champagne from the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, sprays Champagne from the podium

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

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