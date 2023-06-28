Verstappen ile yarış mühendisi arasındaki ilişkisinde Vettel nasıl bir rol oynadı?

Son iki yıldır spora damga vuran isim Verstappen, dolayısıyla kendisinin Lambiase ile konuşmaları da sık sık ekranlara geliyor.

Ancak bu başarı dalgasından önce de telsiz mesajları pek çok kez gündeme gelmişti, nitekim Verstappen'in fevri kişiliğini iyi bilen Lambiase, pek çok kez kendisini sakinleştirmeyi başarmıştı.

Formula 1'e Force India ile adım atan ve Paul di Resta ile Sergio Perez gibi isimlerin yarış mühendisliğini yapan Lambiase, 2015 sezonunda Red Bull ile anlaştı ve 2016 sezonundan bu yana Verstappen ile çalışıyor.

Autosport'a özel bir röportaj veren Horner'a göre Lambiase-Verstappen ilişkisinin bu kadar iyi olmasının arkasında da tanıdık bir isim var: Sebastian Vettel'in eski yarış mühendisi Guillaume Rocquelin, nam-ı diğer Rocky.

Horner Lambiase için "Lambiase büyük adımlar attı, kendisi başlangıçta yarış mühendisliği başkanlığı rolüne yükselen Rocky'nin yerine gelmişti."

"İşe alınmadan önce Rocky'nin halefi olmak için Sebastian tarafından uzun uzadıya mülakata alınmasını da içeren zorlu bir süreçten geçti."

Sebastian Vettel, Red Bull Racing talks with his engineer Guillaume Rocquelin on the grid Photo by: Andre Vor / Sutton Images

"Süreç başarılı geçti ve kendisini işe aldık, ancak kısa süre sonra Vettel takımdan ayrılarak Ferrari'ye gitti!"

"Vettel gittikten sonra Daniil Kvyat ile çalıştı ve harika bir iş çıkarttı. Aynı şekilde Max ile de hızlı bir şekilde bağ kurmayı başardı." dedi.

Takım tarafından Lambiase'ye tam yetki verildiğini söyleyen Horner, kendisinin gerektiğinde sert davranabileceğini de söylüyor.

Horner, "Bu onun işi, pistte sürücüyle iletişim kuran kişi o.

"Max başa çıkılması gereken güçlü bir karakter, Lambiase de aynı derecede alıngan."

"Bu yüzden bazen televizyonda hangi kanalı izleyeceklerini tartışan yaşlı evli bir çift gibi görünüyorlar, ama ikisi arasında gerçek bir saygı, güven ve ilişki var." dedi.