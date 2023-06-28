Verstappen ile yarış mühendisi arasındaki ilişkisinde Vettel nasıl bir rol oynadı?
Red Bull'un son dönemi hakkında konuşan takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi övdü ve kendisinin Sebastian Vettel tarafından işe alındığını doğruladı!
Son iki yıldır spora damga vuran isim Verstappen, dolayısıyla kendisinin Lambiase ile konuşmaları da sık sık ekranlara geliyor.
Ancak bu başarı dalgasından önce de telsiz mesajları pek çok kez gündeme gelmişti, nitekim Verstappen'in fevri kişiliğini iyi bilen Lambiase, pek çok kez kendisini sakinleştirmeyi başarmıştı.
Formula 1'e Force India ile adım atan ve Paul di Resta ile Sergio Perez gibi isimlerin yarış mühendisliğini yapan Lambiase, 2015 sezonunda Red Bull ile anlaştı ve 2016 sezonundan bu yana Verstappen ile çalışıyor.
Autosport'a özel bir röportaj veren Horner'a göre Lambiase-Verstappen ilişkisinin bu kadar iyi olmasının arkasında da tanıdık bir isim var: Sebastian Vettel'in eski yarış mühendisi Guillaume Rocquelin, nam-ı diğer Rocky.
Horner Lambiase için "Lambiase büyük adımlar attı, kendisi başlangıçta yarış mühendisliği başkanlığı rolüne yükselen Rocky'nin yerine gelmişti."
"İşe alınmadan önce Rocky'nin halefi olmak için Sebastian tarafından uzun uzadıya mülakata alınmasını da içeren zorlu bir süreçten geçti."
Sebastian Vettel, Red Bull Racing talks with his engineer Guillaume Rocquelin on the grid
Photo by: Andre Vor / Sutton Images
"Süreç başarılı geçti ve kendisini işe aldık, ancak kısa süre sonra Vettel takımdan ayrılarak Ferrari'ye gitti!"
"Vettel gittikten sonra Daniil Kvyat ile çalıştı ve harika bir iş çıkarttı. Aynı şekilde Max ile de hızlı bir şekilde bağ kurmayı başardı." dedi.
Takım tarafından Lambiase'ye tam yetki verildiğini söyleyen Horner, kendisinin gerektiğinde sert davranabileceğini de söylüyor.
Horner, "Bu onun işi, pistte sürücüyle iletişim kuran kişi o.
"Max başa çıkılması gereken güçlü bir karakter, Lambiase de aynı derecede alıngan."
"Bu yüzden bazen televizyonda hangi kanalı izleyeceklerini tartışan yaşlı evli bir çift gibi görünüyorlar, ama ikisi arasında gerçek bir saygı, güven ve ilişki var." dedi.
Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?
Wolff: "Mercedes'te şu an işler yolunda gidiyor"
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor
Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor
Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu
Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu
Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?
Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor? Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?
Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız"
Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız" Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız"
Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!"
Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!" Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!"
Son Haberler
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli
Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"
Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor" Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.