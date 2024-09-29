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Formula 1 Singapur GP

Verstappen ile Marko, Norris'in "olağanüstü" performansı hakkında "kapsamlı" olarak konuşmuş

Lando Norris'in Singapur Grand Prix'sindeki “üstünlüğü” Max Verstappen ve Helmut Marko'yu şaşkına çevirdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Lando Norris'in “olağanüstü” Singapur Grand Prix zaferinin ardından Max Verstappen ile “kapsamlı” bir şekilde konuştuğunu açıkladı.

Verstappen, Marina Bay Pisti'nde yarışı sürpriz bir şekilde ikinci sırada bitirdi ancak Norris'in 21 saniye gerisinde kaldı.

Norris Singapur GP'si boyunca baskın bir performans sergiledi. pole pozisyonu da McLaren pilotunun olmuştu.

Daniel Ricciardo yarışın son turunda en hızlı turu atmasaydı Britanyalı pilot grand slam yapacaktı.

Marko, Verstappen'in Norris'e karşı şampiyonluk mücadelesine hazırlanmak için önümüzdeki birkaç hafta boyunca toparlanması gerektiğini kabul ediyor.

“Marko Motorsport-Total'e yaptığı açıklamada, “Salı günü telefonda kapsamlı bir şekilde konuştuk.”

“Hâlâ bazı halkla ilişkiler faaliyetleri var ama genel olarak çok yakın ve zorlu geçeceği kesin olan şampiyonluk mücadelesine hazır olması için toparlanması gerekiyor.” dedi.

Norris'in 'hakimiyeti'

Norris'in Singapur'daki zaferi, Verstappen'in Sürücüler Şampiyonasındaki liderliğini altı yarış kala 52 puana düşürdü.

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen'in son yarışta Norris'in hızına verecek cevabı yoktu ve Marko bu durumu Britanyalı pilotun orta lastiklerde ne kadar güçlü olduğuna bağlıyor.

Marko'nun açıklamasına göre Norris, orta hamur lastiklerde her tur Verstappen'den çok daha hızlıydı.

RB20'nin mevcut sorunları olmasaydı bile Norris'in hızının yine de mümkün olmayacağı Red Bull için bir endişe konusu.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Marko, “Lando'nun üstünlüğü büyük ölçüde orta lastikten kaynaklanıyordu.”

“Bize tur başına 0.9 ila 1 saniye fark atıyordu.”

“Ayrıca, araçlarımız optimize edilmiş olsaydı bile Verstappen'in orta lastikte bu süreleri elde edemeyecek olması da garip. Hepimiz bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyoruz.” diye ekledi.

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