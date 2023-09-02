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Verstappen: "İkincilikten memnunum"

Monza'da yarışa ikinci sıradan başlayacak olan Max Verstappen, ikincilikten şikayetçi olmadığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

İtalya'da her zamanki performansını gösteren, ancak Q3'te nispeten dağınık görünen Verstappen'in karşısında bu kez ciddi bir rakip vardı: Ferrari.

Cuma ve Cumartesi günü antrenmanları en hızlı turlarla tamamlayan Ferrari pilotlarını geçmek için zorlayan Verstappen, ilk turunda ufak bir hata yaptı, ikinci turunda ise pole pozisyonunu kapan Carlos Sainz'ın 0.013 saniye gerisinde kaldı.

Sonuç olarak, şampiyona lideri yarınki yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, "İyi bir seanstı. Cuma gününe kıyasla geliştiğimizi düşünüyorum, sıralamaların her zaman çok yakın geçtiğini de düşünürsek ikincilikten memnunum."

"Güzel bir yarış olacak. Yarın elbette hedefimiz kazanmak, normalde aracımız yarışlarda gayet iyi. Ancak ilk olarak ikincilikten zevk almalıyız, yarışa yarın odaklanacağım." dedi.

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