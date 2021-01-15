Verstappen: "İkincilik benim için önemli değil"

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2020 sezonunda Türkiye Grand Prix'si hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkma başarısı göstermişti.

Ancak Hollandalı pilot, birden fazla kez dayanıklılık sorunuyla karşılaştı ve ayrıca şanssız olduğu bazı yarışlar vardı.

Verstappen, 17 yarışın 13'ünden puanla ayrılırken, diğer dört yarışta finiş göremedi. İtalya'da motor sorunu yaşadı, Toskana ve Bahreyn'de ise kendisinden kaynaklanmayan kazalarla yarış dışı kaldı.

Emilia Romagna'da ise lastiği patladığı için finiş göremedi.

Verstappen tüm bunların ikinciliğe mâl olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu kadar çok yarışta finiş görememek iyi değil."

"Eğer bunlar olmasaydı, şampiyonada ikinci olmak için yarışabilirdik, ancak Formula 1'de bu tarz bir sonuç almak için yarışmıyorum. İkinci ya da üçüncü olmam benim için önemli değil."

"Dayanıklılığın daha yüksek olmasını istiyorum, ama artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Olanlardan dersler çıkardık ve 2021'de daha iyi performans göstermeye çalışacağız."

"Her şeye rağmen geçen sezonla ilgili birkaç güzel anım var. Geçen sezon şampiyonluk için yarışamayacağımızı hemen anladık. Yine de hem sıralama turlarında hem de yarışlarda araçtan maksimumu çıkararak mücadeleden hâlâ keyif aldım."