Verstappen: "İkinci yarıya hazırım"

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Hollandalı pilot, yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP'yi kazandı ve yaz arasına 80 puanlık bir üstünlükle girdi.

Rüzgar şu anda Verstappen'in arkasında ve genç sürücü de ikinci yarı için oldukça motive görünüyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, "İyi bir tatilin ardından kendimi yeniden yarışa hazır hissediyorum. Direksiyona geri dönmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Önümüzde üç yarıştan oluşan yoğun bir seri var fakat herkes dinlendiği için bunun üstesinden sorunsuz şekilde geleceğimize eminim."

"Spa, yapılan son değişiklikler ve kaçış alanlarının çakıla dönmesiyle, artık eski tarz görünümüne kavuştu ve bu da gerçekten harika oldu."

"Spa favori pistlerimden biri ve önümüzdeki hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yağmur ihtimali var ve bu da işleri zorlaştıracak ama neyse ki takımımız zorlukları seviyor." dedi.

Sergio Perez ise sezonun ikinci yarısına fazlasıyla hazır olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot, "RB18'in direksiyona ve piste geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyice dinlendim ve sezonun ikinci yarısı öncesinde gücümü topladım; Artık yarışa hazırım."

"Önümüzde zorlu yarışlar var. Şimdi Belçika'ya gidiyoruz ve işe geri dönüp, takımla görüşmek için sabırsızlanıyorum."

"Aradan sonra arka arkaya üç yarışa çıkmak harika. Bu program sayesinde yeniden ritim yakalayacağız." dedi.