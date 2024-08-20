Verstappen: "İkinci yarıya hazırım, umarım Hollanda GP'de galibiyeti için savaşırız"

Verstappen, son dört yarışta galibiyete ulaşmayı başaramazken, şampiyonada rakiplerinin baskısı altına girmiş durumda.

Yine de Hollandalı pilot ikinci yarı için hazır olduğunu söylüyor.

Şampiyona lideri şöyle dedi: "Yaz tatilinde ailem ve arkadaşlarımla zaman geçirmek güzeldi. Şimdi sezonun ikinci kısmı için tamamen yenilenmiş bir güçle geliyorum."

"İkinci yarının kendi ülkemdeki bir yarışla başlaması harika."

"Orada her zaman harika bir atmosfer ve inanılmaz taraftarlar var, bu yüzden benim için özel bir yarış olacak."

"Harika bir pist ama dar ve düzlükler kısa."

"Umarım geri döndüğümüzde kendi performansımıza daha fazla güvenerek yarışabiliriz."

"Halihazırda bu hafta sonu için hazırlanmaya devam edeceğiz; umarım kazanmak için mücadele edebiliriz"