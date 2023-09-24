Verstappen: "İkinci virajda yeterli tutuş olduğu için şanslıydım"
Formula 1 şampiyona lideri Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinin ilk virajında McLaren ikilisiyle yaşadığı 'sıkı' mücadeleyi anlatırken, ikinci virajın iç çizgisinde yeterli tutuşa sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.
Verstappen, Suzuka yarışı boyunca büyük ölçüde rakipsizdi ve yarışı kazanmayı başardı ancak ilk virajda Oscar Piastri ve Lando Norris ikilisiyle mücadele etmek zorunda kaldı.
Ön sıradan başlayan Piastri startta Verstappen'in yanında yer alırken, üçüncü sıradaki Norris de Hollandalı'nın solunda yer alıyordu ve Verstappen bu ikiliyi savuşturmak için kendisine sınırlı bir alan kaldığını düşünüyordu.
Verstappen, "Elbette startta ilk iki viraj biraz sıkı geçti ama ondan sonra aracı kullanmak çok güzeldi."
"Sağ aynamda Oscar'ın beni biraz geçtiğini gördüm ama aynı anda sol aynamda Lando'nun beni gerçekten geçtiğini gördüm."
"Oscar'ın üstüne kapanmaya çalıştım ama hâlâ oradaydı ve sonra sol tarafta Lando'nun çok daha hızlı geldiğini gördüm. Sonra biraz sağa doğru hareket etti ve ben de 'Daha fazla sağa gidemem!' diye düşündüm. Neyse ki bir şey olmadı."
"Her şey oldukça yakındı ama yarış bu, startta böyle oluyor. İlk iki virajda iyi bir mücadele yaşadık. Ama şanslıydım ki ikinci virajda yeterli tutuş vardı, dışarıdan dolaşmaya çalışmak yerine normal çizgide devam ettim." dedi.
Norris, yarım saniye daha hızlı olsa Verstappen'in önüne geçebileceğini düşünürken, Piastri 1990'da Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki mücadeleyi yeniden canlandırmak için mükemmel bir zamanlamaya olduğunu söyledi.
Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Piastri, Norris'e dışarıdan bir sıra kaybetmesine rağmen, yarışın geri kalanı için en iyi kararın geri çekilmek ve üçüncülüğü sağlamlaştırmak olduğunu düşündüğünü söyledi.
Piastri gülerek, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, Senna ve Prost mücadelesini canlandırmak için kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir pozisyondaydım!"
"İyi bir start aldığımı gördüm. Startın ikinci bölümünde gaz pedalında biraz fazla bastım. O noktada Max'in yeterince uzağında olmadığımı biliyordum."
"Lando'nun dışarıdan geldiğini görebiliyordum. Sanırım üçüncülüğe razı olmak o noktada benim için en güvenli seçenekti."
Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"
Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler" Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"
FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti
FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti
Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"
Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış" Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"
Son Haberler
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar