Prime'a abone ol
Önceki / Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Verstappen: "İkinci virajda yeterli tutuş olduğu için şanslıydım"

Formula 1 şampiyona lideri Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinin ilk virajında McLaren ikilisiyle yaşadığı 'sıkı' mücadeleyi anlatırken, ikinci virajın iç çizgisinde yeterli tutuşa sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Verstappen, Suzuka yarışı boyunca büyük ölçüde rakipsizdi ve yarışı kazanmayı başardı ancak ilk virajda Oscar Piastri ve Lando Norris ikilisiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Ön sıradan başlayan Piastri startta Verstappen'in yanında yer alırken, üçüncü sıradaki Norris de Hollandalı'nın solunda yer alıyordu ve Verstappen bu ikiliyi savuşturmak için kendisine sınırlı bir alan kaldığını düşünüyordu.

Verstappen, "Elbette startta ilk iki viraj biraz sıkı geçti ama ondan sonra aracı kullanmak çok güzeldi."

"Sağ aynamda Oscar'ın beni biraz geçtiğini gördüm ama aynı anda sol aynamda Lando'nun beni gerçekten geçtiğini gördüm."

İlginizi Çekebilir:

"Oscar'ın üstüne kapanmaya çalıştım ama hâlâ oradaydı ve sonra sol tarafta Lando'nun çok daha hızlı geldiğini gördüm. Sonra biraz sağa doğru hareket etti ve ben de 'Daha fazla sağa gidemem!' diye düşündüm. Neyse ki bir şey olmadı."

"Her şey oldukça yakındı ama yarış bu, startta böyle oluyor. İlk iki virajda iyi bir mücadele yaşadık. Ama şanslıydım ki ikinci virajda yeterli tutuş vardı, dışarıdan dolaşmaya çalışmak yerine normal çizgide devam ettim." dedi.

Norris, yarım saniye daha hızlı olsa Verstappen'in önüne geçebileceğini düşünürken, Piastri 1990'da Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki mücadeleyi yeniden canlandırmak için mükemmel bir zamanlamaya olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Piastri, Norris'e dışarıdan bir sıra kaybetmesine rağmen, yarışın geri kalanı için en iyi kararın geri çekilmek ve üçüncülüğü sağlamlaştırmak olduğunu düşündüğünü söyledi.

Piastri gülerek, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, Senna ve Prost mücadelesini canlandırmak için kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir pozisyondaydım!" 

"İyi bir start aldığımı gördüm. Startın ikinci bölümünde gaz pedalında biraz fazla bastım. O noktada Max'in yeterince uzağında olmadığımı biliyordum."

"Lando'nun dışarıdan geldiğini görebiliyordum. Sanırım üçüncülüğe razı olmak o noktada benim için en güvenli seçenekti."

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Formula 1
Japonya GP

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Sainz: "Mercedes, benim taktiğimi bana karşı kullandı!"

Sainz: "Mercedes, benim taktiğimi bana karşı kullandı!"

Formula 1
Japonya GP

Sainz: "Mercedes, benim taktiğimi bana karşı kullandı!" Sainz: "Mercedes, benim taktiğimi bana karşı kullandı!"

Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"

Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"

Formula 1
Japonya GP

Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik" Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"

Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"

Formula 1
Japonya GP

Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler" Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"

FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

Formula 1
Japonya GP

FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

Formula 1
Japonya GP

Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış" Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

Son Haberler

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

F1 Formula 1
Japonya GP

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol