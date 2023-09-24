Verstappen: "İkinci virajda yeterli tutuş olduğu için şanslıydım"

Verstappen, Suzuka yarışı boyunca büyük ölçüde rakipsizdi ve yarışı kazanmayı başardı ancak ilk virajda Oscar Piastri ve Lando Norris ikilisiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Ön sıradan başlayan Piastri startta Verstappen'in yanında yer alırken, üçüncü sıradaki Norris de Hollandalı'nın solunda yer alıyordu ve Verstappen bu ikiliyi savuşturmak için kendisine sınırlı bir alan kaldığını düşünüyordu.

Verstappen, "Elbette startta ilk iki viraj biraz sıkı geçti ama ondan sonra aracı kullanmak çok güzeldi."

"Sağ aynamda Oscar'ın beni biraz geçtiğini gördüm ama aynı anda sol aynamda Lando'nun beni gerçekten geçtiğini gördüm."

"Oscar'ın üstüne kapanmaya çalıştım ama hâlâ oradaydı ve sonra sol tarafta Lando'nun çok daha hızlı geldiğini gördüm. Sonra biraz sağa doğru hareket etti ve ben de 'Daha fazla sağa gidemem!' diye düşündüm. Neyse ki bir şey olmadı."

"Her şey oldukça yakındı ama yarış bu, startta böyle oluyor. İlk iki virajda iyi bir mücadele yaşadık. Ama şanslıydım ki ikinci virajda yeterli tutuş vardı, dışarıdan dolaşmaya çalışmak yerine normal çizgide devam ettim." dedi.

Norris, yarım saniye daha hızlı olsa Verstappen'in önüne geçebileceğini düşünürken, Piastri 1990'da Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki mücadeleyi yeniden canlandırmak için mükemmel bir zamanlamaya olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Piastri, Norris'e dışarıdan bir sıra kaybetmesine rağmen, yarışın geri kalanı için en iyi kararın geri çekilmek ve üçüncülüğü sağlamlaştırmak olduğunu düşündüğünü söyledi.

Piastri gülerek, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, Senna ve Prost mücadelesini canlandırmak için kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir pozisyondaydım!"

"İyi bir start aldığımı gördüm. Startın ikinci bölümünde gaz pedalında biraz fazla bastım. O noktada Max'in yeterince uzağında olmadığımı biliyordum."

"Lando'nun dışarıdan geldiğini görebiliyordum. Sanırım üçüncülüğe razı olmak o noktada benim için en güvenli seçenekti."