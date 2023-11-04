Verstappen: "İkinci ve dördüncü virajda hata yaptım"
Brezilya'da sprint sıralama turlarını Lando Norris'in sadece 0.061 saniye arkasında ikinci sırada tamamlayan Max Verstappen, turunda hata yaptığını söylüyor.
Max Verstappen, Brezilya'daki sprint sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris'in 0.061 saniye arkasında kalarak ikinci sırayı almıştı.
Hollandalı pilot, son turunda 2 ve 4. virajlarda hata yaptığını söyledi ve mücadelenin çok yakın olduğunun altını çizdi.
"Grid gerçekten çok yakın, mücadele çok yakın geçiyor. Turumda ilk ve ikinci sektörde çok iyi değildim. İkinci virajda ufak bir hata yaptım, arka tarafı kaybettim ve dördüncü virajda da çok yavaştım.
"Seans sonunda her şeyi risk edip pole pozisyonu için turlayacağınız bir set lastiğiniz olduğunda durum her zaman daha zor oluyor."
"Bu tarz durumlarda bazen ödülünüzü alıyorsunuz ama bugün ben gerekenin biraz altındaydım."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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