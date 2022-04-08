Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hamilton: "Yaptığımız hiçbir değişiklik fark yaratmıyor" Sonraki / Vettel: "Görevli, pistte scooter kullanabileceğimi söyledi"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk"

Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında doğru dengeyi bulmakta zorlandığını fakat ikinci seansta ileriye doğru iyi bir adım attıklarını belirtti.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk"
Haberi dinle

Max Verstappen, Suudi Arabistan'daki zaferinin ardından Melbourne'e büyük bir güven içerisinde gelmişti. Ayrıca pist düzeninin RB18'e uyması beklenirken, araçta yapılan değişikliklerin de pozitif etki yaratacağı düşünülüyordu.

Yine de cuma günü planlandığı gibi geçmedi. İlk antrenmanda Verstappen dördüncü olurken, ikinci seansta ikinci oldu ve tempo olarak Ferrari'ye ayak uydurmakta zorlandı.

Verstappen özellikle hızlı virajlarda zorluk çekiyordu ve dengeden memnun değildi. Fakat günün sonuna doğru işler biraz da olsa düzelmeye başladı.

Günün ardından konuşan dünya şampiyonu, "İlk antrenman seansında ve ikinci seansın başında doğru dengeye sahip değildik."

"Son denemem için aracı biraz değiştirdik ve her şey çok daha iyi hissettirdi. Uzun sürüşlerde durum istikrarlı ve iyi görünüyor, bundan memnunum."

"Bugün ilerleme kaydettik ve zor bir başlangıç yaptığımız için buna ihtiyacımız vardı. Şimdi doğru yoldayız ve umarım yarın küçük adımlar atabiliriz."

Verstappen, Ferrari'nin iyi göründüğünü dile getirdi.

 "Tabii ki yarının nasıl geçeceğini bilemeyiz ama Ferrari yine çok hızlı görünüyor. Kendi açımızdan hâlâ yapacak işlerimiz var ama aşağı yukarı mücadelenin içerisindeyiz."

Verstappen, Albert Park'ın değişen yapısından ise memnun.

 "Evet, bu gayet iyi. Yol tutuş iyi ve tümsekler eskisinden daha az, bu yüzden virajlarda daha fazla zorlayabiliyorsunuz."

"Sonuç olarak bugünkü turlarımdan keyif aldım."

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Yaptığımız hiçbir değişiklik fark yaratmıyor"
Önceki haber

Hamilton: "Yaptığımız hiçbir değişiklik fark yaratmıyor"
Sonraki haber

Vettel: "Görevli, pistte scooter kullanabileceğimi söyledi"

Vettel: "Görevli, pistte scooter kullanabileceğimi söyledi"
Yorumları görüntüle
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak! Avustralya GP
Formula 1

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!

Marko: "Verstappen'in kontratında erken fesih maddesi var"
Formula 1

Marko: "Verstappen'in kontratında erken fesih maddesi var"

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi Avustralya GP
Formula 1

Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi

Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak"

De la Rosa: "Verstappen gerçek bir şampiyon gibi sürüyor" Avustralya GP
Formula 1

De la Rosa: "Verstappen gerçek bir şampiyon gibi sürüyor"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"
Formula 1

Red Bull: "Mercedes'in düşüşü bir dönemin sonu değil"

Marko: "Red Bull'un önde kalmak için ağırlık azaltması gerekiyor" Avustralya GP
Formula 1

Marko: "Red Bull'un önde kalmak için ağırlık azaltması gerekiyor"

Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak"

Son Haberler

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.