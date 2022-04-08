Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk"

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Max Verstappen, Suudi Arabistan'daki zaferinin ardından Melbourne'e büyük bir güven içerisinde gelmişti. Ayrıca pist düzeninin RB18'e uyması beklenirken, araçta yapılan değişikliklerin de pozitif etki yaratacağı düşünülüyordu.

Yine de cuma günü planlandığı gibi geçmedi. İlk antrenmanda Verstappen dördüncü olurken, ikinci seansta ikinci oldu ve tempo olarak Ferrari'ye ayak uydurmakta zorlandı.

Verstappen özellikle hızlı virajlarda zorluk çekiyordu ve dengeden memnun değildi. Fakat günün sonuna doğru işler biraz da olsa düzelmeye başladı.

Günün ardından konuşan dünya şampiyonu, "İlk antrenman seansında ve ikinci seansın başında doğru dengeye sahip değildik."

"Son denemem için aracı biraz değiştirdik ve her şey çok daha iyi hissettirdi. Uzun sürüşlerde durum istikrarlı ve iyi görünüyor, bundan memnunum."

"Bugün ilerleme kaydettik ve zor bir başlangıç yaptığımız için buna ihtiyacımız vardı. Şimdi doğru yoldayız ve umarım yarın küçük adımlar atabiliriz."

Verstappen, Ferrari'nin iyi göründüğünü dile getirdi.

"Tabii ki yarının nasıl geçeceğini bilemeyiz ama Ferrari yine çok hızlı görünüyor. Kendi açımızdan hâlâ yapacak işlerimiz var ama aşağı yukarı mücadelenin içerisindeyiz."

Verstappen, Albert Park'ın değişen yapısından ise memnun.

"Evet, bu gayet iyi. Yol tutuş iyi ve tümsekler eskisinden daha az, bu yüzden virajlarda daha fazla zorlayabiliyorsunuz."

"Sonuç olarak bugünkü turlarımdan keyif aldım."