Verstappen: "İkinci seans temsili değil"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman seansında farklı şeylere odaklandıkları için sonuçların temsili olmadığını söylüyor.
Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü ilk antrenman seansını ikinci sırada tamamlarken, ikinci seansta dördüncü en iyi zamanı yaptı.
Hollandalı pilot, ikinci seansta uzun süre garajda beklediği için arka arkaya turlar atmadı ve yarış temposuna da bakmadı.
Verstappen bunun sebebini şöyle açıkladı: "Bence hafta sonuna oldukça iyi başladık, ilk antrenman seansında araç iyi çalışıyordu."
"Sonrasında ikinci seansta birkaç şey denemek istedik ama bunu yapmak biraz uzun sürdü ve sonra tekrar başka bir şey denemek istediğimizde, değişiklikler yine epey vakit aldı."
"Bu yüzden gerçekten çok fazla tur atamadık. Fakat bana göre ikinci antrenman seansı temsili değil."
"Hâlâ geliştirmemiz gereken pek çok şey var."
"Yaptığımız değişikliklerin iyi olup olmadığı konusunda daha fazla analize ihtiyacımız var."
Yarış temposuna bakamamış olmanın etkisi sorulduğunda Verstappen, "Bence önemi yok. En önemlisi sıralama temposunda hızlı olmamız."
"Analiz edecek çok şey var. İlk antrenmanda biraz uzun sürüş yaptık, bu yüzden bunun bir tür felaket olacağını düşünmüyorum." dedi.
Bu hafta sonu galibiyet için savaşabileceği konusunda iyimser olup olmadığı sorulduğunda ise, "Elbette iyimserim. Fakat yapamazsak da sorun değil." dedi.
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