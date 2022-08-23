Verstappen: "İkinci şampiyonluk, ilki kadar duygusal olmayacak"

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Red Bull pilotu şu anda Ferrari'den Charles Leclerc'in 80 puan önünde yer alıyor ve 2022 sürücüler şampiyonluğunun favorisi konumunda.

Verstappen'in şampiyonadaki avantajı o kadar büyük ki önümüzdeki üç yarışta puan almasa dahi liderliğini koruyabileceği anlamına geliyor.

Hatta bundan sonraki tüm yarışları ikinci bitirse dahi şampiyon olacak. Hal böyle olunca Verstappen'in ikinci şampiyonluğu konuşulmaya başlandı ve Channel 4'a konuşan Hollandalı pilot, eğer şampiyon olursa, bunun ilk şampiyonluğuna göre daha az duygusal olacağını belirtti.

Genç sürücü, "Eğer şampiyon olabilirsem bu eskisine oranla daha daha az duygusal olacak."

"Bu tıpkı bir pilotun ilk yarışının ne kadar anlamlı olması gibi; Dünya şampiyonluğunu kazanmamı saymazsak ilk yarışıma çıkmam kariyerimin en büyük galibiyetiydi."

"Diğerleri hiç bu kadar duygusal olmadılar çünkü ilk kez böyle bir şeyin tadına bakıyorsunuz, ki bu da Formula 1'de elde edilmesi zor bir şey."

"Yani farklı olacağını düşünüyorum ama bunu henüz düşünmemeyi de tercih ediyorum. İyi bir dönemdeyiz fakat bunu devam ettirmeliyiz." dedi.

2028'e kadar takımda kalacak Verstappen, Red Bull'un sonraki dönem için iyi bir konumda olduğunu da ekledi.

"Takım içinde tüm insanlarla iyi bir ilişkim olması, kendim olabilmem ve yaptığım işten mutlu olmam gerekiyor."

"Red Bull'da bütün bunlar var. Hedefimiz şampiyonluk kazanmaktı ve bunu başardık. Fakat Red Bull'da olan insanlara ve Red Bull'a katılanlara güveniyorum."

"Gerçekten başarımızı devam ettirebileceğimize inanıyorum ve bu yüzden uzun vadeli bir anlaşma imzaladım."