Verstappen: "İkinci şampiyonluğumun hissi, ilkinden daha güzel"

Verstappen, pazar günkü Japonya GP'sini baskın şekilde kazandı ve Charles Leclerc'in zaman cezasıyla üçüncü olmasının ardından, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Bitime dört yarış kala elde ettiği bu şampiyonluk, Verstappen'in geçen yıl Abu Dhabi'de Lewis Hamilton'a karşı son yarışın son turunda elde ettiği şampiyonlukla kıyaslandığında tamamen farklı şartlarda geldi.

İki şampiyonluğunu karşılaştırması istendiğinde Verstappen şunları söyledi: "İlkinin her zaman biraz daha duygusal olduğunu söyleyebilirim. Fakat ikincisi muhtemelen daha da güzel."

Verstappen, bu yıl elde ettiği 12 zaferle, 2013'ten bu yana bir sezonda en çok yarış kazanan isim oldu ve kalan yarışlarda iki galibiyet daha alırsa, bir sezonda en çok yarış kazanan isim olacak.

Bu alanda rekor, 13 yarış kazanan Sebastian Vettel ve Michael Schumacher'in elinde.

Verstappen, "Bu sezon çok sayıda yarış kazandık, harika yarışlar çıkardık, güzel bir takım çalışması ortaya koyduk ve dubleler yaptık, ayrıca takımlar şampiyonasında da lideriz. Bu yüzden buna odaklanmak ve burada da mutlu sona ulaşmak istiyoruz."

"Bizim için oldukça özel bir yıl oluyor. Bu gerçekten kendimize hatırlatmanız gereken bir şey çünkü bu tür yıllara çok fazla sahip olmuyorsunuz." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images