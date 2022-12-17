Verstappen: "İkinci pilotlar 'masallar aleminde' yaşamamalı"

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Formula 1'de "ikinci pilot" rolü, bir takımda şampiyonluk için yarışması beklenmeyen veya takımla anlaşmasında bu yönde madde olan pilota veriliyor.

Buna göre şampiyonluk için çekişen takımlar ya sezon başında ya da sezon ilerledikçe birinci pilota odaklanırken, ikinci pilot şampiyonluk savaşında takım arkadaşını destekliyor.

Bu durum son yıllarda tartışma konusu oldu ve bu yıl tartışmalar iyice tavan yaptı. Geçen yılın sonunda Perez'in Verstappen'in şampiyon olabilmesi için elinden geleni yapması buna örnek olarak gösterilebilir.

Bunun öncesinde Bottas'ın Mercedes'te benzer bir rol üstlendiği söylenebilir.

Viaplay'e konuşan Jos Verstappen, "Bir noktadan sonra bunun (şampiyonluk için savaşan bir takımda olmanın) bir daha olmayacağının farkına varıyorsunuz. O da bunu anlıyordu."

"Bottas, Mercedes'te uzun yıllar bu fırsatı yakaladı ve şimdi Alfa Romeo için yarışıyor. Bence Formula 1'deki son dönemini geçiriyor."

"Şampiyonluk için savaşan bir takım için yarışıyorsanız, kazanmak istersiniz ve bunu başarmaya çalışırsınız."

"Ancak birkaç yarıştan sonra öyle olmayacağını anlıyorsunuz." dedi.

RacingNews365'in haberine göre çifte dünya şampiyonu Max Verstappen ise Bottas'ın bundan ötürü Mercedes'te ikinci pilot olmayı kabul ettiğini söyledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Max, "Her yıl yeni bir enerjiyle başlıyorsunuz ancak birkaç yarış sonra bunun olmayacağını bir kez daha anlıyorsunuz. Sonrasında da rolünüzü kabulleniyorsunuz."

"Yine de podyuma çıktı, birkaç yarış kazandı ve pole pozisyonu aldı."

"Sadece yanınızdaki sürücünün biraz daha iyi olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Bu olabilir, sorun değil." dedi.

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen'e göre ikinci pilotların takım içindeki rollerine uyum sağlamaları gerekiyor.

Bottas'ı kasteden Max, "Bunu kabul etmesi önemli. Bazı sürücüler bunu yapamıyor ve sonra işler tamamen ters tepiyor."

"O noktada, çok uzun süre devam edemezler. İsim vermeyeceğim ama rolünüzü kabul etmelisiniz. Masallar aleminde yaşamamalısınız." dedi.

Jos ise şöyle devam etti: "Bir sürücü olarak Formula 1'e giren herkes kazanmak ister."

"Bir noktada 'Tanrım, bu çok hızlı' dediğiniz biriyle karşılaştığınızda ve her şeyi denemenize rağmen onu yenemediğinizde, o zaman rolünüzün ne olduğunu ve ne kadar iyi olduğunuzu anlarsınız."