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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"

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Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, ikinci sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından sonucun "şaşırtıcı" olduğunu söyledi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, kendileri adına zorlu geçen cuma gününde ilk üçe girmenin zor olduğunu söylemişti.

Ancak Hollandalı pilot, sıralama turlarının son bölümünde harika turlar atmayı başardı.

Verstappen, ilk denemesinde üçüncü en iyi dereceyi yaptı ve son denemesinde Valtteri Bottas'ı geçip ikinci olmayı başardı.

Verstappen, bunun kendileri için "harika" bir sonuç olduğunu ve start için iyi bir yerde olduklarını belirtti.

Genç sürücü, "Evet, bu pistte araç ile doğru dengeyi bulmakta biraz zorlandığımızı düşünüyorum, burası oldukça kaygan bir pist."

"Bu sabah bile tamamen mutlu değildim ve sıralama turlarında gerçekten dengeyi bulmaya çalışıyorduk. Bence üçüncü bölümdeki son tur fena değildi. Gridde ikinci sırada yer almayı beklemiyordum. Bu açıdan çok mutluyum."

"Bence burası başlangıç için kesinlikle iyi bir yer. Bence iyi bir başlangıç yapabilirsek, durum bizim lehimize olabilir çünkü burada hava koridoru etkisi çok büyük."

"Bu yüzden iyi bir sıçrama yapabilirsek, ikinci virajda neler olacağını kim bilebilir? Ayrıca yarınki yarış, lastikler için de ilginç olacak." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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