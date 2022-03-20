Verstappen: "Bu kadar puan kaybetmek moral bozucu"

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Bugün gerçekleştirilen 2022 Bahreyn Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı ve yarış boyunca beklendiği üzere Ferrari ve Red Bull birbirlerine çok yakındılar.

Verstappen, son turlara kadar Leclerc'i takip etmeyi başardı ve bir noktada Pierre Gasly'nin aracı alev alınca güvenlik aracı çıktı. Güvenlik aracının ardından Verstappen, Leclerc'i geçmeyi başarmadı ve üçüncü sıradaki Sainz, Hollandalı pilota atak yapmaya başladı.

Bitime üç tur kala Verstappen batarya sorunu yaşadığını söylerken, Red Bull ilk başta sorun olmadığını söyledi. Fakat Hollandalı pilot güç kaybetmeye başladı ve adeta durma noktasına geldi. Verstappen yavaş da olsa pite döndü ve yarışı bıraktı.

Perez de Verstappen'in yaşadığı sorunlardan saniyeler sonra, güç kaybetmeye başladığını söyledi ve son turun ilk virajında spin attı. Böylece iki Red Bull pilotu da yarış dışı kaldı.

Verstappen, "Öncelikle hız, cuma gününe kıyasla umduğum gibi değildi."

"Ancak bunlar olabiliyor ve bu ilk yarış hafta sonu. Bazen istediğiniz dengeyi alamayabiliyorsunuz."

"Yine de ikinci sıradaydık ve örneğin pitten çıkış turlarında önde olmak için biraz daha agresif olup, strateji anlamında daha iyi bir iş yapabileceğimizi düşünsem de mücadele edebiliyorduk."

"Ne olabileceğini asla bilemiyorsunuz ve yarış boyunca yüksek hızımız iyiydi. Daha sonra direksiyon ve fren sorunu yaşadım. Frenler atak yapmak istediğimde aşırı ısındılar ve Charles ile mücadele ettikten sonra ona izin vermek zorunda kaldım."

"Direksiyon sorununda aracın ne yapabileceğini anlamadığım için sürmek kolay değildi. Neredeyse bazı yerlerde sıkışıyor gibiydi ve sürmek gerçekten zordu."

"Daha sonra büyük bir problem yaşadık ve motora yakıt gelmiyor gibiydi. Her şey kapandı ve pite geldim. Olumlu test günleri ve iyi bir hafta sonu geçirdikten sonra istediğiniz şey bu değil."

"Bu küçük sorunlar ile 18 puanla ikinci sırada olmak ve Checo'nun dördüncülüğü çok iyi bir sonuç olurdu. Ancak iki aracın da yarış dışı kalması çok moral bozucu." dedi.

Verstappen, Leclerc ile mücadelesi hakkında, "İyi bir mücadeleydi ve Charles iyi bir sürücü." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu, yarış dışı kalmanın ne kadar kötü sonuçları olacağı sorusuna, "Sadece moral bozucu. Her zaman kendinize ve takıma puan almak gerektiğini söylüyorsunuz. İlk yarışta birinci veya ikinci olman fark etmiyor."

"Birinci virajda çok risk almadığımı görebilirsiniz. Ayrıca Charles ile yarışırken de temiz bir mücadele verdim."

"Burada ikinci olmaktan memnundum ama takım için bu kadar puan kaybetmek çok moral bozucu çünkü şampiyona son ana kadar çok yakın olabiliyor ve bunlar çok önemli puanlar." dedi.

Verstappen, Leclerc'in son pit stopunda önde kalmak için zorlasa da Monakolu sürücü lider kaldı ve Hollandalı pilotun takım radyosundan, önceki pit stoplara ithafen "İki pitten çıkış turunda da atak yapmadım ve bunu bir daha asla yapmayacağım" dedi.

Verstappen, bu radyo mesajı hakkında, "Ben söyleyeceklerimi tutmam. Araçta, ne yaptığımızdan, dengeden ve stratejiden memnun değildim."

"Bu mühendisime ithafen söylediğim bir şey değildi. Onunla oldukça iyi bir ilişkim var ama konuşabildiğim tek kişi o ve birkaç şeyi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.

Red Bull pilotu, bir sonraki Suudi Arabistan yarışı hakkında, "Hızımız var, galibiyet için mücadele ediyoruz. Yani büyük problem bu değil. Sadece bugün yaşadığımız sıkıntıları anlamamız ve araç üzerinde çalışıp, sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor." dedi.