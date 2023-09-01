Verstappen: "İkinci antrenmanda 'resmin tamamını' göremedim"
Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sindeki zorlu Cuma gününün ardından 'resmin tamamını' kaçırdığını düşünüyor.
F1 takımları, Pirelli'nin sıralama turlarında zorunlu lastik kullanımını belirleyen sürdürülebilirlik denemesi kapsamında azaltılmış lastik tahsisiyle zorluk yaşarken; Hollandalı pilot sert lastiklerle en hızlı turu atarak ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.
Ancak şampiyona lideri Verstappen'in ikinci antrenman seansında yumuşak lastiklerle yaptığı Q3 denemesi, Lesmos çıkışında ve Ascari şikanında yaşanan yoğun trafik sebebiyle beşinci olmasına ve takım telsizinden öfkeli bir şekilde konuşmasına neden oldu.
Verstappen günün ardından şunları söyledi: "Farklı kanat pozisyonlarıyla sürüş yaptık, en iyi neyin işe yaradığını analiz etmemiz gerekiyor."
"Monza'da bu zor olabilir ve sanırım biraz daha iyisini yapabilirdim."
"Düşük ve yüksek hızlı virajlar arasında hâlâ ince ayar yapıyoruz ama iyi olacağından eminim."
"İkinci seansta her şeye tamamiyle bakmak zordu, bu yüzden hâlâ yapacak işlerimiz var."
"En hızlı turum sırasında ikinci sektörde trafikte sıkıştım ve uzun turlarda da gerçekten çok fazla tur atamadım, bu yüzden resmin tamamını göremedim."
"Ancak uzun turlarda herkes için durum aynıydı ve ilerleme kaydedilmesi gerekiyor."
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